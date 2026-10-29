बीडच्या औद्योगिक भरभराटीला येणार सोन्याची झळाळी

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बीडच्या औद्योगिक विकासाला चालना; राजुरी घोडका येथे साकारणार एमआयडीसी
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तालुक्यात १३५ हेक्टरवर नव्या औद्योगिक वसाहतीचा मार्ग मोकळा
पुणे-मुंबईकडे धावणारी तरुणाई थांबणार
बीडच्या अर्थकारणाला मिळणार नवी गती
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सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. २९ ः बीड तालुक्यात एक नवी, भव्य औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) उभारण्याच्या हालचालींना प्रचंड वेग आला असून, यामुळे बीडच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाचे नवे सोनेरी पर्व लवकरच सुरू होणार आहे. राजुरी घोडका येथे तब्बल १३५.०७ हेक्टर एवढ्या विस्तीर्ण क्षेत्रावर नवीन एमआयडीसी उभारण्याचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव पुढे आला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाने यासंदर्भातील अधिकृत प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक भरभराटीची दारे खुली होणार आहेत.
सध्या या प्रस्तावानुसार, राजुरी घोडका येथील संबंधित जमिनींच्या गट क्रमांकांची सविस्तर यादी जलसंपदा (पाटबंधारे) विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बीड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंते यांनी या जमिनींची प्रत्यक्ष स्थल पाहणी करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. प्रस्तावित जमीन एखाद्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात, बुडीत क्षेत्रात किंवा आधीच संपादित केलेल्या क्षेत्रात तर येत नाही ना, याची अचूक पडताळणी आता केली जात आहे.
ही स्थल पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर पाटबंधारे विभागाकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ आणि अंतिम अहवाल विभागीय कार्यालयाकडे सादर केला जाईल. हा अहवालच प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक नागरिक आणि सुशिक्षित तरुणांच्या आशा उंचावल्या असून, सर्वांचे डोळे आता शासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहेत.
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तरुणांच्या हाताला मिळणार हक्काचे काम
राजुरी घोडका येथे एमआयडीसी उभी राहिल्यास स्थानिक पातळीवरच शेकडो नवीन उद्योग सुरू होतील. यामुळे हजारो तरुणांना थेट रोजगार मिळेल आणि त्यांचा बेरोजगारीचा प्रश्न कायमचा सुटेल. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबेल आणि जिल्ह्याच्या एकूणच अर्थकारणाला एक मजबूत, सकारात्मक गती मिळेल.
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स्थान आणि भौगोलिक रचना
बीड शहराशी जवळीक: हे गाव बीड शहरापासून साधारण ९ किलोमीटर अंतरावर आहे.
कनेक्टिव्हिटी (रस्ते मार्ग): हे गाव बीड - परळी महामार्गालगत/परिसरात येते. शहराशी आणि मुख्य महामार्गाशी चांगला संपर्क असल्यानेच नवीन एमआयडीसी उभारणीसाठी या भागाची निवड केली गेली आहे.
क्षेत्रफळ: या गावचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ सुमारे ८९० ते ९०० हेक्टरच्या आसपास असून, त्यापैकी तब्बल १३५.०७ हेक्टर जमीन आता नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी प्रस्तावित आहे.