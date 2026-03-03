Sillod News : गव्हाच्या शेतात आढळले नवजात अर्भक, नागरिकांच्या सतर्कतेने वाचले प्राण

सिल्लोड : एक हृदयद्रावक घटना शहरात उघडकीस आली आहे. सोमवारी (ता. २) रात्रीच्या सुमारास माउली नगर भागातील गव्हाच्या शेतात अज्ञात व्यक्तीने नवजात अर्भकाला सोडून दिले. सुदैवाने, नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे या चिमुरड्याचे प्राण वाचले आहेत..शहरातील माउली नगर परिसरातील शेवटच्या गल्लीला लागून असलेल्या गव्हाच्या शेतातून सोमवारी रात्री उशिरा बाळाच्या रडण्याचा आवाज येत होता. परिसरात शांतता असल्याने नागरिकांना हा आवाज स्पष्ट ऐकू आला. त्यांनी तातडीने आवाजाच्या दिशेने शोध घेतला असता, तिथे एक नवजात बाळ बेवारस स्थितीत पडलेले दिसून आले. नागरिकांनी या घटनेची माहिती तत्काळ सिल्लोड शहर पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत बाळाला आपल्या ताब्यात घेतलेआणि तातडीने शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. त्याठिकाणी कार्यरत असलेले बालरोगतज्ज्ञ डॉ. विकास गोठवाल यांनी बाळाची वैद्यकीय तपासणी केली..Sangli Drug Addicts : नशेबाजी रंगली, अब्रू वेशीला टांगली; राजकीय पाठबळाने सांगलीत अंधारयुग फोफावले.‘साकार’ संस्थेत सोपवणारडॉ. गोठवाल यांनी सांगितले की, ‘हे बाळ अवघ्या एक दिवसाचे असून मुलगा आहे. बाळाला बाहेरून दूध देण्यात आले असून त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.’ तर पोलिस निरीक्षक शेषराव उदार यांनी सांगितले, की बाळाला सध्या पोलिसांच्या देखरेखीखाली वैद्यकीय उपचार दिले जात आहेत. आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर या बाळाला छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘साकार’ या नोंदणीकृत संस्थेत संगोपनासाठी पाठवण्यात येणार आहे.अज्ञात माता-पित्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, हे बाळ तिथे कोणी सोडले याचा शोध पोलीस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.