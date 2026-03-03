छत्रपती संभाजीनगर

Sillod News : गव्हाच्या शेतात आढळले नवजात अर्भक, नागरिकांच्या सतर्कतेने वाचले प्राण

Abandoned newborn baby : सिल्लोडमध्ये माउली नगर भागातील गव्हाच्या शेतात एका अज्ञात व्यक्तीने एक दिवसाच्या नवजात अर्भकाला सोडून दिले; नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे बाळाचे प्राण वाचले असून सध्या उपजिल्हा रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत, पोलीस शोध घेत आहेत.
सिल्लोड : एक हृदयद्रावक घटना शहरात उघडकीस आली आहे. सोमवारी (ता. २) रात्रीच्या सुमारास माउली नगर भागातील गव्हाच्या शेतात अज्ञात व्यक्तीने नवजात अर्भकाला सोडून दिले. सुदैवाने, नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे या चिमुरड्याचे प्राण वाचले आहेत.

