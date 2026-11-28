निलंगा, (जि. लातूर) : अवैध वाळू साठवणूक, वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी गिरकचाळ (ता. निलंगा) येथे गेलेल्या महसूल पथकावरच माफियांनी प्राणघातक हल्ला केला. माफियांच्या जमावाने शासकीय वाहनावर दगडफेक करत पथकातील तलाठ्यांना पट्ट्याने, लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. हा प्रकार २४ नोव्हेंबरला घडला. वाळूमाफियांची इतकी दहशत की, पुन्हा मारहाणीच्या भीतीपोटी गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलेल्या पथकातील काहींना तक्रार न देताच पोलिस ठाण्यातून माघारी फिरावे लागले. .गिरकचाळ येथील अवैध गौण खनिज व वाळू उत्खननावर कारवाईसाठी महसूल विभागाचे पथक २४ नोव्हेंबरला सायंकाळी सहाच्या सुमारास गिरकचाळ येथे रवाना झाले होते. या पथकात गिरकचाळचे तलाठी राजाभाऊ कांबळे, काटेजवळगावचे तलाठी आणि अन्य एका तलाठ्याचा समावेश होता. तेथ पोचताच जमावाने त्यांच्या वाहनावर दगडफेक केली. पथकातील तलाठ्यांना पट्ट्याने व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. हल्ल्यानंतर पथक तक्रार देण्यासाठी शिरूर अनंतपाळ येथील पोलिस ठाण्याकडे गेले. मात्र, वाळूमाफियांच्या भीतीपोटी त्यावेळी तक्रार न देताच पथकाला माघारी फिरावे लागले..अखेर आठ जणांवर गुन्हा दाखलगिरकचाळ (ता. निलंगा) येथील तलाठ्यांना केलेली मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी शिरूर अनंतपाळ पोलिस ठाण्यात अखेर शुक्रवारी (ता. २७) रात्री साडेदहा वाजता गुन्हा नोंद झाला. शिरोळ वांजरवाडा (ता. निलंगा) येथील ग्राम महसूल अधिकारी राजू कांबळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शरद शिंदे, धनराज शिंदे व अन्य सहा संशयितांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल झाला. उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांकडे तपास सोपवण्यात आला आहे..जिवे मारण्याच्या उद्देशानेच हल्लापथकाचे वाहन घटनास्थळी पोचताच वाळूमाफियांच्या जमावाने ते अडवले. वाहनावर जोरदार दगडफेक केली. यामध्ये वाहनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर त्यांनी तलाठी राजाभाऊ कांबळे यांच्यासह इतर दोघा कर्मचाऱ्यांना घेरले व पट्ट्याने, लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यात ते जखमी झाले. ‘‘आमच्यावर जिवे मारण्याच्या उद्देशानेच हा हल्ला करण्यात आला,’’ असा आरोप तलाठी कांबळे यांनी केला आहे..वरदहस्ताची नित्य चर्चातालुक्यातील गिरकचाळ, धनेगाव, शिरोळ, वांजरवाडा, हेळंब, कोकळगाव, मदनसुरी आदी परिसरात वाळूमाफियांना स्थानिक राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त लाभल्याची चर्चा नेहमी होते. त्यामुळेच पोलिस आणि महसूल प्रशासनाकडून माफियांवर ठोस कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते, असा आरोप होत आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी याच गिरकचाळ गावात एका पोलिस निरीक्षकाला बेदम मारहाण झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.