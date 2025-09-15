...अन् आईचे अश्रू बदलले आनंदाश्रूत, नऊ महिन्यांच्या बाळाने गिळलेली सेफ्टी पिन डॉक्टरांनी काढली बाहेर

सिल्लोड तालुक्यातील नऊ महिन्यांच्या बाळाने खेळता-खेळता सेफ्टी पिन गिळली. आईच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करून पिन काढली. बाळ सुखरूप पाहून आईचे अश्रू आनंदाश्रूंमध्ये बदलले. डॉक्टरांनी बाळाला २४ तास देखरेखीखाली ठेवले आणि नंतर सुटी दिली..सुषेन जाधव खेळता-खेळता अवघ्या नऊ महिन्यांच्या बाळाने उघडे टोक असलेली सेफ्टी पिन गिळली. काय होईल, या भीतीने आईच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. कुटुंबीयांनी तत्काळ बाळाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करत पिन काढली. आपल्या काळजाच्या तुकड्याला सुखरूप पाहून आईचे अश्रू आनंदाश्रूंमध्ये बदलले. .त्याचे झाले असे ः सिल्लोड तालुक्यातील नऊ महिन्यांचा चिमुकला आई समोर खेळत होता. खेळता-खेळता त्याने समोर पडलेली सेफ्टी पिन तोंडात घातली. त्या पिनची टोकाची बाजू उघडी होती. चिमुकल्याने पिन गिळल्याचे लक्षात येताच आईने घशात बोट घालून काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ती निघण्याऐवजी घशातून थेट अन्ननलिकेत उतरली. तो रडायला लागला. त्याची अवस्था पाहून आईचा जीव खालीवर झाला. तिलाही अश्रू अनावर झाले. दरम्यान, वेळ न दडवता चिमुकल्याला तत्काळ छत्रपती संभाजीनगर शहरातील मेडिकव्हर हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. बाळाचा तत्काळ एक्स-रे केला असता, पिन अन्ननलिकेत असल्याचे दिसले. बाळ उपाशी असल्याने भूल देणे जोखमीचे होते. पण, पर्याय नव्हता. त्याला ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेत भूल दिली आणि एंन्डोडोस्कोपीद्वारे सेफ्टी पिन काढली. बाळाच्या रडण्याने पिन अडकलेल्या ठिकाणी छोटीशी जखम झाली होती. बाळाला २४ तास बालरोगतज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली ठेवल्यानंतर सुटी देण्यात आली. ही शस्त्रक्रिया गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट आणि एन्डोस्कोपिस्ट डॉ. चेतन राठी, भूलतज्ज्ञ सुनील मुर्के, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. राहुल गोसावी, डॉ. पवन मुंदडा, डॉ. मयूरी वाघचौरे, डॉ. भगवान चव्हाण, टेक्निशयन सतीश पवार यांनी केली..हे होते संभाव्य धोकेडॉ. चेतन राठी यांनी सांगितले, मुलांची अन्ननलिका ही अगदीच लहान असते. अशी टोकदार वस्तू गिळल्यानंतर ती कुठेही जाऊन अडकू शकते. सेफ्टी पिन आणखीन खाली घसरली असती तर पोटात जाऊन अडकली असती, रक्तवाहिन्यातही जाऊ शकली असती. महत्त्वाचे म्हणजे आतड्यालाही छिद्र होऊ शकले असते. परंतु, या केसमध्ये तसे काही झाले नाही.पालकांनी राहावे सतर्क.लहान मुले खेळताना नेहमीच उत्सुकतेपोटी खेळणी किंवा हातात येणारी कोणतीही वस्तू तोंडात टाकतात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढते. अशावेळी पालकांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. मुलांच्या आजूबाजूला अशा वस्तू ठेवू नयेत की ज्यामुळे त्यांना इजा होईल किंवा ज्या वस्तू ते खाऊ समजून गिळतील. मुलांना सुरक्षित, मोठ्या आकाराची आणि प्लास्टिकची नसलेली खेळणी द्यावीत. तसेच ते खेळत असताना त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवावे.बाळाने सेफ्टी पिन गिळल्यानंतर त्याला खायला दिले नाही हे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे लगेचच ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेऊन भूल देत ही शस्त्रक्रिया केली. लहान मुलांनी अशा वस्तू गिळण्यापासून पालकांनी काळजी घ्यावी. बाळाने चुकून अशी वस्तू गिळलीच तर घरच्या घरी काढण्याचा प्रयत्न करू नये. त्वरित डॉक्टरांना दाखवावे.- डॉ. चेतन राठी, गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट आणि एन्डोस्कोपिस्ट.बाळाने सेफ्टी पिन गिळल्यावर काय करावे? तात्काळ डॉक्टर किंवा रुग्णालयात जा, स्वतः काढण्याचा प्रयत्न करू नका; एक्स-रे आणि एंडोस्कोपीसारख्या पद्धतींनी ते काढले जाते..या घटनेत पोलिसांची भूमिका काय होती? पोलिस शिपाई श्रीमंत कोळेकर यांनी रात्रीच्या वेळी पोलिस गाडीने बाळाला केईएम रुग्णालयात नेले, ज्यामुळे वेळीच उपचार मिळाले. .सेफ्टी पिन गिळल्याने काय धोके असतात?ते घशात किंवा आतड्यात अडकून श्वास बंद होऊ शकतो किंवा जखम होऊ शकते, ज्यामुळे संसर्ग किंवा गंभीर समस्या उद्भवू शकतात..मुलांसाठी घरात कशा प्रकारची खबरदारी घ्यावी?छोट्या वस्तू जसे पिन, बटणे दूर ठेवा, मुलांना एकटे सोडू नका आणि घर स्वच्छ व सुरक्षित ठेवा, नियमित तपासणी करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.