एनआरबी-युनिटेकचा संयुक्त प्रकल्प एप्रिलपर्यंत होणार सुरू

एनआरबी-युनिटेकचा संयुक्त प्रकल्प एप्रिलपर्यंत होणार कार्यान्वित
औद्योगिक गिअर बॉक्ससाठी बेअरिंग्जची निर्मिती, १३० कोटींच्या वार्षिक महसूल क्षमतेचा वापर टप्प्याटप्प्याने
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १६ : एनआरबी बेअरिंग्ज लिमिटेड आणि युनिटेक यांचा छत्रपती संभाजीनगरमधील संयुक्त प्रकल्प एप्रिल २०२७ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पात प्रामुख्याने औद्योगिक गिअर बॉक्ससाठी तसेच अन्य औद्योगिक उपयोगांसाठी बेअरिंग्जची निर्मिती केली जाणार आहे. प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार सुरू असून, नवीन व्यावसायिक क्षेत्र असल्याने पहिल्याच वर्षी पूर्ण उत्पादन क्षमता वापरात येणार नसल्याचे कंपनीच्या उपाध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालिका हर्षबीना झवेरी यांनी स्पष्ट केले.
कंपनीने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या कामगिरीसंदर्भात ५ नोव्हेंबर २०२६ला विश्लेषक आणि गुंतवणूकदारांशी संवाद साधला. या चर्चेचे अधिकृत इतिवृत्त १२ नोव्हेंबरला शेअर बाजाराकडे सादर केले. यावेळी विश्लेषक वरुण जैन यांनी संभाजीनगरमधील संयुक्त प्रकल्प एप्रिल २०२७ पर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन कायम आहे का, तसेच प्रकल्पाच्या १३० कोटी रुपयांच्या वार्षिक महसूल क्षमतेचा पूर्ण वापर आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये होईल का, अशी विचारणा केली.
त्यावर झवेरी यांनी प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळापत्रकानुसार सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, हा पूर्णपणे नवीन व्यावसायिक विभाग असल्याने सुरवातीपासूनच पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करणे शक्य होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कंपनी आर्थिक कामगिरीचे आकडे एकत्रित स्वरूपात जाहीर करते. त्यामुळे संभाजीनगरमधील या प्रकल्पातून आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये नेमका किती महसूल मिळेल, याचा स्वतंत्र अंदाज सध्या देता येणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विश्लेषक आदित्य मिगलानी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना झवेरी यांनी प्रकल्पातील उत्पादनांचे स्वरूप स्पष्ट केले. औद्योगिक क्षेत्रातील विविध उपयोगांसाठी बेअरिंग्ज तयार करण्यात येणार असून, औद्योगिक गिअर बॉक्ससाठीच्या बेअरिंग्जवर विशेष भर असेल. या क्षेत्रात भारतात वाढीची मोठी संधी असून, अशा उत्पादनांना तुलनेने चांगला दर मिळतो, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिमाहीत एनआरबी बेअरिंग्जचा एकत्रित कामकाजातील महसूल वार्षिक तुलनेत १८.८ टक्क्यांनी वाढून ३८६ कोटी रुपये झाला. पहिल्या सहामाहीतील महसूलात १९ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. कंपनीचा करपश्चात नफा ३६ कोटी रुपये नोंदविण्यात आला. कंपनीच्या औद्योगिक विभागाने दुसऱ्या तिमाहीत ४८ टक्के, व्यावसायिक वाहन विभागाने ४७ टक्के, तर निर्यात विभागाने १६ टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली. याशिवाय जानेवारी २०२७ पासून जागतिक बाजारपेठेत दाखल होणाऱ्या नवीन बीएमडब्ल्यू मोटारींच्या स्टिअरिंग प्रणालीमध्येही एनआरबीची बेअरिंग्ज वापरली जाणार असल्याची माहिती व्यवस्थापनाने दिली.