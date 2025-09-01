OBC Reservation : अंतरवाली सराटी येथे ओबीसी आरक्षण बचावासाठी बेमुदत उपोषण सुरु

दिलीप दखणेवडिगोद्री : मराठा समाजाला ओबीसी मधुन आरक्षण देण्यात येऊ नये, ज्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देऊ नये, निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे समीतीला मुदत वाढ देण्यात येऊ नये, हैदराबाद ,सातारा, संस्थानचे गॅझेटियर लागु करू नये आदी मागणी साठी सोनिया नगर अंतरवाली सराटी ता.अंबड येथे ओबीसी आरक्षण बचाव करीता उपोषण सोमवार ता.1 रोजी सुरु करण्यात आले आहे..या ठिकाणी प्रा.विठ्ठल तळेकर, बाळासाहेब दखणे, बाबासाहेब बटुळे, श्रीहरी निर्मळ यांनी उपोषण सुरु केल आहे. ओबीसीच्या आरक्षणातील घुसखोरी थांबली पाहिजे ओबीसी चे आरक्षण हे संविधानीक आहे 58 लाख नोंदी बोगस आहे जे आरक्षण सामाजिक मागलेपणाचे आहे त्या आरक्षणात मनोज जरांगे घुसखोरी करीत आहे,.Maratha Reservation: आपत्कालीन वाहनांना मार्ग द्या, आंदोलकांसाठी मनपाची सेवा; सहकार्याचे आवाहन.शासनाने मराठा समाजाला या मधुन आरक्षण देऊ नये आरक्षण बचाव करीता कायदेशीर पध्दतीने उपोषण करत आहे असे उपोषण कर्ते प्रा.विठ्ठल तळेकर यांनी सांगितले ज्या 58 लाख नोंदी सापडलेल्या आहे त्या बेकायदेशीर आहे याचा सविस्तर तपशील जाहिर केला पाहिजे असे उपोषण कर्ते बाळासाहेब दखणे यांनी सांगितले, ओबीसी आरक्षणाचे रक्षण होणे गरजेचे आहे मंडल आयोगाच्या माध्यमातून आम्ही ओबीसी आरक्षण बचाव करीता लढत आहे असे दोदडगाव येथील मंडल आयोगाचे निर्माते माजी आमदार नारायण मुंडे यांनी या वेळी सांगीतले तर मनोज जरांगे हे झुंडशाही पध्दतीने वागत आहे ओबीसी मधुन आरक्षण मागत आहे शासनाने ओबीसी मधुन आरक्षण देऊ नये करीता उपोषण करत आहे असे बाबासाहेब बटुळे यांनी सांगितले..सोनिया नगर अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करण्यासाठी जालना जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक जालना यांना ता.30 रोजी निवेदन देण्यात आले होते त्या नुसार सोमवार ता.1 रोजी या ठिकाणी उपोषण सुरु झाले आहे..या ठिकाणी अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे दोन वर्षापासून आंदोलन करत आहे तर ओबीसी मधुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये करीता अंतरवाली सराटी वडिगोद्री रोड वरील सोनिया नगर येथे ओबीसी आरक्षण बचाव करीता उपोषण होत आहे. गोदीचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आशिष खांडेकर यांच्या सह या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.