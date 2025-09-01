छत्रपती संभाजीनगर

OBC Reservation : अंतरवाली सराटी येथे ओबीसी आरक्षण बचावासाठी बेमुदत उपोषण सुरु

Antarwali Sarati : अंतरवली सराटी येथे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देऊ नये आणि ५८ लाख बोगस नोंदींचा तपशील जाहीर करावा यासाठी कायदेशीर पद्धतीने उपोषण सुरू झाले आहे.
OBC Reservation
OBC ReservationSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिलीप दखणे

वडिगोद्री : मराठा समाजाला ओबीसी मधुन आरक्षण देण्यात येऊ नये, ज्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देऊ नये, निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे समीतीला मुदत वाढ देण्यात येऊ नये, हैदराबाद ,सातारा, संस्थानचे गॅझेटियर लागु करू नये आदी मागणी साठी सोनिया नगर अंतरवाली सराटी ता.अंबड येथे ओबीसी आरक्षण बचाव करीता उपोषण सोमवार ता.1 रोजी सुरु करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha Community
OBC
OBC reservation issues
Mumbai OBC leaders protest
Aambad Taluka protests

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com