आक्टोबर हिट : नागरिक हैराण

उरलेली पिके ऑक्टोबर हीटच्या तडाख्यात
जळकोट, ता. ४ (बातमीदार) : तालुक्यात उन्हाचा तडाखा वाढला असून ऑक्टोबरच्या सुरवातीलाच वातावरणात उष्मा जाणवू लागला आहे. ऐन दुपारी कडक उन्हामुळे एप्रिल-मे महिन्याचा अनुभव येत असून, ऑक्टोबर हीटने नागरिक हैराण झाले आहेत. शेतमजूर, नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे.
शहरासह ग्रामीण भागात दिवसभर कडक ऊन पडत आहे. शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उन्हाचा त्रास होत असून, शिवारातील जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही जाणवू लागली आहे. वाढत्या तापमानामुळे ग्रामीण भागात उन्हाळ्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होत असल्याने पिकांवरही त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे.
यंदा सोयाबीन हातातून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांची भिस्त तूर आणि कापूस पिकांवर होती. मात्र, पावसाअभावी आणि वाढत्या तापमानामुळे तुरीचे पीकही अडचणीत आले आहे. कापसाची बोंडे गळून पडत असल्याने उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उसासह अन्य पिकांनाही वाढत्या तापमानाचा फटका बसत आहे. पावसाचा खंड, जमिनीतील कमी झालेला ओलावा आणि त्यानंतर वाढलेले तापमान यामुळे पिकांवरील उष्णतेचा ताण वाढला आहे. एकीकडे पावसाने दगा दिल्याने खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या तापमानामुळे उरलेल्या पिकांवरही संकट ओढवले आहे.