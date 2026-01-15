छत्रपती संभाजीनगर

Dharashiva Accident: जीप अपघातामध्ये एक ठार; कामानिमित्त चार मित्र सोलापूरला गेला, तीनजण गंभीर, नेमकं काय घडलं!

Tragic road accident involving four friends: धाराशिव अपघात: जीप दुभाजकाला धडकली, एकाचा मृत्यू, तीन गंभीर जखमी
Dharashiva Accident

Dharashiva Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धाराशिव : नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असलेला मित्र व्यक्तिगत कामासाठी गावी आला. काही कामानिमित्त तो आपल्या तीन मित्रांसह जीपने सोलापूरला गेला. काम आटोपून दुसऱ्या दिवशी परतताना जीप दुभाजकाला धडकून त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याचे तीन मित्र गंभीर जखमी झाले.

Loading content, please wait...
accident
emergency
Family Friend
Accident injured help
accident death
accident case
Solapur

Related Stories

No stories found.