Chh. Sambhajinagar Accident: पाचोडमध्ये दोन अपघातांत दोन युवकांचा मृत्यू

पाचोड : एकाच ठिकाणी परंतु वेगवेगळ्या झालेल्या दोन अपघातांत दोन युवक जागीच ठार झाल्याच्या घटना मंगळवारी (ता.१७ ) मध्यरात्री धूळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचोड (ता.पैठण) जवळ घडल्या..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, पाचोड (ता.पैठण) येथील अजय दिगंबर आंबेकर (वय २० वर्ष) हा छत्रपती संभाजीनगर येथील आपले काम आटोपून आपल्या दुचाकी (क्र.एम एच २० जी आर १६८३) ने पाचोड येथे येत असतांना माळीवाडी - भोकरवाडी टोलनाक्याजवळ छत्रपती संभाजीनगरकडे भरधाव वेगात जाणाऱ्या क्रूझर (क्र. एम एच १३ ए सी ०५७५) जीपने त्यास जोराची धडक दिली..यांत दुचाकीस्वार अजय आंबेकर जागीच गतप्राण झाला. यांत दुचाकीचा पूर्णतः चुराडा झाला.या घटनेनंतर तातडीने उपस्थित नागरीकांनी अजय यांस पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. मात्र तपासून डॉक्टरांनी त्यांस मृत घोषित केले..दुसरी घटनाही या घटनेपासून दोनशे फुट अंतरावर घडली. पाचोड येथील महेश श्रीराम हुलजूते (वय ३२) हे आपल्या मित्राचा वाढदिवस साजरा करून स्विप्ट कारने घराकडे परत येत असताना त्याच्या ताब्यातील भरधाव कारच्या वेगावरील नियंत्रण सुटून कार रस्त्यालगत असलेल्या दिशादर्शक फलकाला जाऊन धडकली. यांत महेश हुलजूते यांच्या डोके , छाती व हातापायाला गंभीर मार लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला..Solapur Accident: भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; सोलापूर-पुणे महामार्गावर अपघात, पाचजण जखमी, एक गंभीर!.ही धडक एवढी जोराची होती की स्विप्ट कारच्या दर्शनी भागाचा पूर्णतः चुराडा झाला. या घटनेची माहिती मिळताच टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन त्यांस पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. उपस्थित वैद्यकिय अधिकारी डॉ.विक्रम ठाकरे यांनी तपासून त्यास मृत घोषित केले. या दोघांवर येथे शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.