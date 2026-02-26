छत्रपती संभाजीनगर

Paithan Car Accident : कार कालव्यात कोसळून पती-पत्नीसह वाचवायला गेलेल्याचाही मृत्यू; तिघांचेही मृतदेह ३ दिवसांनी सापडले

Paithan Accident: तालुक्यातील चांगतपुरी शिवारात उजव्या कालव्यात कार कोसळून बेपत्ता झालेले पती-पत्नी आणि त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेला तरुण, अशा तिघांचेही मृतदेह अखेर सापडले.
Paithan Car Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पैठण : तालुक्यातील चांगतपुरी शिवारात उजव्या कालव्यात कार कोसळून बेपत्ता झालेले पती-पत्नी आणि त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेला तरुण, अशा तिघांचेही मृतदेह अखेर सापडले. सोमवारी (ता. २३) रात्री घडलेल्या या दुर्घटनेतील शेवटचा मृतदेह बुधवारी (ता. २५) रात्री उशिरा हाती लागला.

