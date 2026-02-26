Paithan Car Accident : कार कालव्यात कोसळून पती-पत्नीसह वाचवायला गेलेल्याचाही मृत्यू; तिघांचेही मृतदेह ३ दिवसांनी सापडले

पैठण : तालुक्यातील चांगतपुरी शिवारात उजव्या कालव्यात कार कोसळून बेपत्ता झालेले पती-पत्नी आणि त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेला तरुण, अशा तिघांचेही मृतदेह अखेर सापडले. सोमवारी (ता. २३) रात्री घडलेल्या या दुर्घटनेतील शेवटचा मृतदेह बुधवारी (ता. २५) रात्री उशिरा हाती लागला..कोरडगाव (ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर) येथील मुकीद अहमद शेख (वय ३५) आणि त्यांची पत्नी निलोफर शेख (३०) हे नातेवाईक अल्ताफ पठाण (३५) याच्यासोबत कारने इसारवाडीकडे जात होते. चांगतपुरी शिवारात रस्ता चुकल्याने चालकाने कार मागे घेतली. मात्र, नियंत्रण सुटल्याने कार थेट कालव्यात कोसळली..चालक अल्ताफने प्रसंगावधान राखून जीव वाचवला. मात्र, मुकीद आणि निलोफर यांना वाचवण्यासाठी पाण्यात उडी मारलेला चांगतपुरी येथील तरुण रावसाहेब खडेकर याच्यासह तिघेही पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली. मंगळवारी सायंकाळी खांडपिंप्री (ता. शेवगाव) येथे रावसाहेब खडेकर यांचा मृतदेह आढळला. .त्यानंतर बुधवारी सकाळी गुळज (ता. गेवराई) येथे एका शेतकऱ्याला निलोफर यांचा मृतदेह मोटारीच्या हुकाला अडकलेला दिसला. तर, बेपत्ता मुकीद शेख यांचा मृतदेह बुधवारी रात्री नऊच्या सुमारास बोरगाव शिवारात सापडला, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक महादेव गोमारे यांनी दिली..Chh. Sambhajinagar: लेकीनं प्रेमविवाहानंतर नवऱ्याला सोडलं, दुसऱ्या तरुणाशी सूत; आईने लेकीलाच संपवलं, गादीत गुंडाळून....शोध कार्यात अडथळेसोमवारी रात्रीच्या अंधारात आणि पाण्याच्या वेगवान प्रवाहामुळे शोधकार्यात मोठे अडथळे येत होते. पोलिस प्रशासनाने सलग तीन दिवस राबवलेल्या शोधमोहिमेनंतर, कालव्यात वाहून गेलेल्या तिन्ही व्यक्तींचे मृतदेह शोधण्यात यश आले आहे. या घटनेतील बचावकार्य आता पूर्ण झाले आहे. निलोफर आणि रावसाहेब यांच्या मृतदेहांवर पैठण येथे शवविच्छेदन झाले. तर मुकीद यांचा मृतदेह रात्री उशिरा मिळाल्याने त्यांच्यावर गुरुवारी (ता. २६) सकाळी शवविच्छेदन केले जाणार असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रामेश्वर कुराडकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.