Dairy Farmers: पशुखाद्याचे भाव वाढल्याने ; दुग्ध व्यवसाय अडचणीत

पैठण, : दूध उत्पादनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना दुसरीकडे खरेदी दरात मात्र अपेक्षित वाढ होत नसल्याने पैठण तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. पशुखाद्याच्या भडकलेल्या दरांमुळे शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
यंदा दुष्काळामुळे खरिप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शिवाय आता मक्याचे दर प्रतिक्विंटल साडेतीन हजारांवर पोचले आहेत. त्यासोबत सोयाबीन देखील महागल्याने गेल्या महिनाभरात पशुखाद्यात प्रतिकिलो पाच रुपयांची वाढ झाली आहे.
सध्या पशुखाद्य ४० रुपये किलोवर पोचले असून हिरवा चारा, औषधोपचार व मजुरीचा खर्चही प्रचंड वाढला आहे. या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत दुधाला मिळणारा भाव अत्यंत नगण्य असल्याने हा व्यवसाय परवडणारा राहिला नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
कंपन्यांकडून पशुखाद्याचे दर सातत्याने वाढवले जात आहेत; मात्र त्या प्रमाणात दुधाला खरेदी दर मिळत नाही. शासनाने पशुखाद्याच्या वाढीव दरांचा विचार करून दूध खरेदी दरातही तातडीने वाढ करावी.
- नितीन म्हस्के, दूध उत्पादक शेतकरी, आखातवाडा
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