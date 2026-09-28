Paithan Drought : पाण्यासाठी विहिरी, बोअरवेलची खोदाई; फळबागा वाचवण्यासाठी पाचोड परिसरातील शेतकऱ्यांची धडपड

पाचोड, : दुष्काळामुळे फळबागा जगवण्यासाठी शेतकरी जिवाचा आटापिटा करत आहेत. पाण्याच्या शोधार्थ शिवारात विहिरी व बोअरवेल खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. भूजल पातळी प्रचंड खालावल्याने ३०० ते ५०० फुटांपर्यंत बोअर घेऊनही पाणी लागत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..परिसरातील टंचाईची स्थिती पाहून परराज्यांतील बोअरवेलच्या गाड्या दाखल झाल्या आहेत. गतवर्षी ४५ ते ५५ रुपये प्रति फूट असणारा दर यंदा थेट ७० ते ८० रुपयांवर पोहोचला आहे. विहिरींच्या खोदकामातही मजुरी वाढल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. गतवर्षी ९० फूट विहिरीसाठी तीन लाख रुपये लागत होते, तिथे यंदा ४ ते साडेचार लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. कामे वेगाने व्हावीत म्हणून पोकलॅन व जेसीबी यंत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. सध्या थेरगाव, हर्षी, दादेगाव, लिंबगाव, वडजी, कडेठाण, मुरमा, कोळीबोडखा, रजापूर, पारुंडी, कुतुबखेडा, आडगाव, चौढाळा, खंडाळा, रांजनगाव दांडगा आदी शिवारात विहिरींच्या खोदाई व खोलीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत..डाळिंब व केळीची बाग जगवण्यासाठी ६२० फूट खोल बोअर घेतला आणि विहीर खोदली; मात्र थेंबभर पाणी लागले नाही. बागा सुकत चालल्या असून कर्जाचा डोंगर मात्र वाढला आहे.- शशिकांत मैंदर्गे मोसंबी उत्पादक शेतकरीइंधन आणि सुट्या भागांचे दर वाढल्याने बोअरवेलचे दर वाढवावे लागले. सध्या मागणी खूप असली, तरी हजार-पाचशे फुटांवर एखाद्यालाच जेमतेम पाणी लागत असून बहुतेकांच्या पदरी निराशाच येत आहे.- सखाराम हिंगुर्डे बोअरवेल चालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.