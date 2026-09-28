छत्रपती संभाजीनगर

Paithan Drought : पाण्यासाठी विहिरी, बोअरवेलची खोदाई; फळबागा वाचवण्यासाठी पाचोड परिसरातील शेतकऱ्यांची धडपड

Paithan Drought, Borewell Cost, Groundwater Crisis: दुष्काळाने भूजलपातळी कोसळली; ३००-६२० फूट बोअर, विहिरी खोदूनही पाण्याचा थेंब नाही, फळबागा सुकण्याच्या मार्गावर
Paithan Drought

Paithan Drought

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाचोड, : दुष्काळामुळे फळबागा जगवण्यासाठी शेतकरी जिवाचा आटापिटा करत आहेत. पाण्याच्या शोधार्थ शिवारात विहिरी व बोअरवेल खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. भूजल पातळी प्रचंड खालावल्याने ३०० ते ५०० फुटांपर्यंत बोअर घेऊनही पाणी लागत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

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