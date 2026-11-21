पैठण : वयाच्या सत्तरीतही कष्टाची तयारी, शेतीची आवड आणि आधुनिक नियोजनाची जोड मिळाली तर अल्प क्षेत्रातही समृद्धी साधता येते, हे तालुक्यातील टाकळी पैठण येथील ज्येष्ठ शेतकरी अशोक गोरे यांनी सिद्ध केले आहे. अवघ्या दहा गुंठे क्षेत्रात पाण्याचे नियोजन करून त्यांनी विविध प्रकारच्या भाजीपाल्याची लागवड केली असून, अवघ्या दीड महिन्यात ६० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे..अशोक गोरे यांनी उपलब्ध दहा गुंठ्यांचा पुरेपूर वापर करत त्यांनी पालक, मेथी, शेपू, करडी, कोथिंबीर, टोमॅटो, वांगी व भेंडी या पिकांची टप्प्याटप्प्याने लागवड केली. सेंद्रिय खतांसह पाण्याचा काटकसरीने वापर यामुळे भाजीपाल्याचा मळा बहरला. गोरे यांच्या शेतातून सध्या दररोज मेथीच्या १००, शेपूच्या २००, गावरान लालकांडी पालकाच्या १०० आणि कोथिंबिरीच्या २०० जुड्यांचे उत्पादन निघत आहे. .याशिवाय दररोज ५० किलो भेंडी व एक दिवसाआड १०० किलो टोमॅटो बाजारात जात आहेत. यासाठी त्यांना पत्नी कांताबाई गोरे, मुलगा भगवान आणि सून सीमा यांची साथ लाभत आहे. हा भाजीपाला पैठण, जायकवाडी, ढोरकीन आणि बिडकीन येथील आठवडे बाजारांत थेट विक्री केला जात असल्याने त्यांना रोजचा हमखास नफा मिळत आहे..कमी क्षेत्र असल्याने आम्ही जिद्द न हारता योग्य नियोजन केले. पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपला. कुटुंबाची साथ मिळाल्याने काम सोपे झाले. आठवडी बाजारात भाजीपाला विकल्याने हाती खेळता पैसा राहतो. इतर शेतकऱ्यांनीही कमी जमिनीत खचून न जाता भाजीपाला शेतीकडे वळावे.- अशोक गोरे, प्रयोगशील ज्येष्ठ शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.