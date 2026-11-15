छत्रपती संभाजीनगर

Paithan News: पैठण तालुक्यात अवैध पाणी उपशावर प्रशासनाची करडी नजर, नाथसागरासह १४ जलप्रकल्पांसाठी १५ फिरती पथके; अवैध वीजजोडण्या तोडण्याचे आदेश

Paithan Illegal Water Extraction :दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पैठण तालुक्यातील नाथसागरासह १४ जलप्रकल्पांमधील पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाची कठोर पावले; अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी १५ फिरती पथके तैनात, अनधिकृत वीजजोडण्या तोडण्याचे आदेश.
Administration deploys 15 flying squads to prevent illegal water extraction from Nathsagar and other water projects in Paithan

Administration deploys 15 flying squads to prevent illegal water extraction from Nathsagar and other water projects in Paithan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पैठण तालुक्यातील जलसाठे सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कडक उपाययोजना केल्या आहेत. नाथसागर जलाशयासह तालुक्यातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी १५ प्रकल्पस्तरीय फिरती पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.

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