Paithan News: पैठण तालुक्यात अवैध पाणी उपशावर प्रशासनाची करडी नजर, नाथसागरासह १४ जलप्रकल्पांसाठी १५ फिरती पथके; अवैध वीजजोडण्या तोडण्याचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पैठण तालुक्यातील जलसाठे सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कडक उपाययोजना केल्या आहेत. नाथसागर जलाशयासह तालुक्यातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी १५ प्रकल्पस्तरीय फिरती पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. .अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा करणाऱ्या विहिरींचे वीजजोडणी तोडण्यासह संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील नागरिक आणि जनावरांना ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध जलसाठ्यातून पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. मोठे, मध्यम व लघुपाटबंधारे प्रकल्प, लघू तलाव, नद्या, नाले आणि विहिरींमधील पाणी अनधिकृतपणे उपसले जाऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, पैठण-फुलंब्री उपविभागाअंतर्गत पैठण तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय संयुक्त पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकात तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पैठण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता, महावितरणचे उपविभागीय अभियंता, तालुका कृषी अधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या पथकाच्या मदतीसाठी जलाशय आणि प्रकल्पनिहाय १५ फिरती पथके नियुक्त केली आहेत. त्यात जायकवाडी प्रकल्पातील नाथसागर जलाशय, हिरडपुरी, आपेगाव आणि चनकवाडी बंधारे तसेच देवगाव, गेवराई, शिवनी, निलजगाव, वरवंडी, दावरवाडी, इनायतपूर आणि एकतुनी आदी लघू प्रकल्पांचा समावेश आहे..अवैध वीजजोडण्या तोडणारपाटबंधारे जलाशयातून अनधिकृत पाणी उपसा होऊ नये, यासाठी पथकांनी नियमित पाहणी करावी. विजेच्या तारांवर अनधिकृत आकडे टाकून पाणी उपसा करणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कारवाई करावी. अनधिकृत पाणी उपसा होत असलेल्या विहिरींचे वीजजोडणी तोडून संबंधित व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश बाफना यांनी दिले आहेत. पाटबंधारे विभागाने महावितरणच्या सहकार्याने प्रकल्प परिसरातील विहिरींचे अवैध वीजजोडणी तातडीने बंद करावेत. ज्या प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा अत्यल्प आहे, त्या परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी नवीन वीजजोडणी देऊ नये, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे..खासगी जलसाठेही अधिग्रहित करणारग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी गरजेनुसार खासगी व्यक्तींच्या विहिरी किंवा अन्य जलस्रोत अधिग्रहित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. हा आदेश शुक्रवारी (ता. १३) उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना यांनी जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.