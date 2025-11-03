Nagar Parishad Election: पैठण नगराध्यक्षपदासाठी महायुतीत रस्सीखेच; आरक्षण ‘सर्वसाधारण महिला’साठी, राजकीय कुटुंबातील नावे चर्चेत

येथील नगरपालिकेच्या निवडणुकीची चाहूल लागली आहे. त्यातच नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ‘सर्वसाधारण महिला’ प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्यामुळे शहराच्या राजकारणाला मोठा वेग आला आहे. कोणाच्या कुटुंबातील महिलेच्या गळ्यात नगराध्यक्षपदाची माळ पडणार, या चर्चांनी बाजारपेठेपासून चहाच्या टपऱ्यांपर्यंत रंगत आणली आहे..नगराध्यक्षपद महिलेसाठी आरक्षित असल्याने स्वतः नसले तरी कुटुंबातील महिला सदस्यांना उमेदवारी देण्याची चढाओढ इच्छुकांमध्ये सुरू झाली आहे. विशेषतः महायुतीमध्ये हे पद कोणाच्या वाट्याला येणार यावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. महायुतीमधील प्रत्येक घटक पक्ष ‘माझाच उमेदवार’ यावर ठाम आहे. सद्यःस्थितीत शिवसेना आमदार विलास भुमरे यांनी नगराध्यक्षपद शिवसेनेच्या वाट्याला यावे, अशी आग्रही भूमिका घेतली असल्याचे कळते..आमदार भुमरे यांच्या समर्थकांकडून जोरदार तयारी सुरू असतानाच, ते जुन्याऐवजी नव्या कार्यक्षम महिला चेहऱ्यांना संधी देणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. दुसरीकडे भाजप नेत्यांनीही नवख्या व कार्यक्षम महिलेला संधी देण्याचे संकेत दिले आहेत..विविध पक्षांकडून तयारी सुरूनिवडणुकीचा बिगुल अधिकृतपणे वाजायचा असला तरी इच्छुकांनी प्रभागवार भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. नगरपालिकेतील ११ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी दोन आणि १२ व्या प्रभागात तीन, अशी एकूण २५ नगरसेवकांची निवडणूक होणार आहे..यांनी केली तयारी सुरूभाजपकडून मोहिनी लोळगे, रेखा कुलकर्णी, अश्विनी लखमले यांची नावे चर्चेत आहेत.शिवसेनेकडून सोनाली तावरे, स्वाती पाटील, वैशाली परदेशी यांची दावेदारी आहे.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून अपर्णा गोर्डे, राखी परदेशी यांची तयारी सुरू आहे.काँग्रेसने सक्षम उमेदवारांच्या शोधमोहिमेला वेग दिला असून नाझिमा कटयारे यांचे नाव चर्चेत आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोमल परदेशी, तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून अनिता पंडुरे यांची नावे प्राथमिक स्तरावर आहेत..Mangalwedha Municipality Election: मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूकीसाठी मित्रपक्षाचे स्वबळाचे इशारे; राजकीय हालचालीला वेग.व्यापारी महासंघाचाही प्रभावआगामी निवडणुकीत व्यापारी महासंघाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आतापर्यंत व्यापाऱ्यांचे यशस्वी प्रतिनिधित्व केल्यामुळे शिवसेनेतील व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष पवन लोहिया यांचे ऋणानुबंध वाढले आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका महायुतीमधील उमेदवारी आणि मतदारांवर प्रभाव टाकणारी ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.