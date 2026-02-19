छत्रपती संभाजीनगर

Paithan Passport Growth 2025: पैठणकरांना परदेशवारीची ओढ; वर्षभरात ४१४ ‘पासपोर्ट’, पर्यटन, शिक्षण, व्यवसायानिमित्त संधी

Surge in Passport Applications in Paithan: पैठणमध्ये २०२५ या वर्षात तब्बल ४१४ नागरिकांनी पासपोर्ट मिळवले असून शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि पर्यटनासाठी परदेशवारीची ओढ लक्षणीय वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पैठण : शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त परदेशात जाणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी केवळ श्रीमंत किंवा मोजक्या वर्गाची गरज मानली जाणारी परदेशवारी आता पैठणमधील सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या आवाक्यात आली आहे.

