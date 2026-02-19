Paithan Passport Growth 2025: पैठणकरांना परदेशवारीची ओढ; वर्षभरात ४१४ ‘पासपोर्ट’, पर्यटन, शिक्षण, व्यवसायानिमित्त संधी

पैठण : शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त परदेशात जाणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी केवळ श्रीमंत किंवा मोजक्या वर्गाची गरज मानली जाणारी परदेशवारी आता पैठणमधील सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या आवाक्यात आली आहे..२०२५ या एकाच वर्षात पैठणमधील तब्बल ४१४ नागरिकांनी पासपोर्ट मिळवले असून, याद्वारे पैठणकरांची जागतिक स्तरावरील ओढ स्पष्ट होत आहे. पासपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक झाली आहे. अर्ज भरणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि भेटीची वेळ (अपॉइंटमेंट) निश्चित करणे सोपे झाल्याने पासपोर्ट केंद्रांवर गर्दी वाढत आहे..Kolhapur Digital Crime : सुप्रीम कोर्टाचं अटक वॉरंट आहे, एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला आला फोन; डिजिटल अरेस्ट करत ६३ लाख लुटले.सरकारी शुल्काव्यतिरिक्त मध्यस्थांची गरज उरली नसल्याने जागरूक नागरिक अधिकृत मार्गानेच अर्ज करत आहेत. विशेष म्हणजे, केवळ नोकरी किंवा शिक्षणासाठीच नव्हे, तर पर्यटनासाठी पासपोर्ट काढणाऱ्यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. कोविड काळानंतर आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे आकर्षण वाढल्याने अनेक कुटुंबे परदेश सहलींना पसंती देत आहेत. यासोबतच उच्च शिक्षणासाठी विदेशी विद्यापीठांत जाणारी तरुणाई आणि व्यापार विस्तारासाठी धडपडणारा व्यापारी वर्गही पासपोर्टसाठी पुढे येत आहे..पोलिसपडताळणीत गतीपासपोर्ट प्रक्रियेत चारित्र्य पडताळणी हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. पैठण पोलिस ठाण्याने या प्रक्रियेला गती दिली असून, वर्षभरात आलेल्या अर्जांची वेळेत चौकशी करून ते निकाली काढले आहेत..Pune Cyber Crime : सायबर चोरट्यांमध्ये भाजी विक्रेत्यांपासून उच्चशिक्षित बेरोजगार; ज्येष्ठाची २२ कोटी रुपयांची फसवणूक प्रकरण, आणखी चौघांना अटक.पासपोर्ट अर्जासोबतच संबंधित व्यक्तीवर कोणतेही गुन्हे दाखल नसल्याची खात्री केली जाते. पैठण पोलिस ठाण्यांतर्गत आलेल्या ४१४ अर्जांची चारित्र्य पडताळणी करून सर्व प्रस्ताव वेळेत निकाली काढण्यात आले आहेत.- महादेव गोमारे, पोलिस निरीक्षक, पैठण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.