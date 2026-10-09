Pending Funds: पोषण आहाराची घडी विस्कटली;पाच महिन्यांपासून निधी ठप्प; ३३१ शाळांमधील यंत्रणा संकटात

पैठण, : विद्यार्थ्यांना शाळेत नियमित पौष्टिक आहार मिळावा, पटसंख्या वाढावी आणि बालकुपोषणाला आळा बसावा, या हेतूने सुरू केलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेची पैठण तालुक्यात पुरती दैना झाली आहे. गत पाच महिन्यांपासून भाजीपाला, इंधन तसेच अतिरिक्त पोषण आहाराचे मानधन संबंधित शाळांना मिळाले नसल्याने मुख्याध्यापकांसमोर प्रचंड आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. योजना सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षकांना उधारी आणि पदरमोड करावी लागत असून, तालुक्यातील शालेय पोषण आहाराची आर्थिक घडीच विस्कटल्याचे चित्र दिसत आहे..शाळांमध्ये पोषण आहार देणे ही शासनाची नियमित व अत्यावश्यक योजना आहे. विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन आहार चुकू नये म्हणून मुख्याध्यापक स्थानिक पातळीवर भाजीपाला, किराणा आणि गॅस सिलिंडरची जुळवाजुळव करतात. मात्र, मागील पाच महिन्यांपासून एक रुपयाचाही निधी प्राप्त न झाल्याने किराणा दुकानदार व भाजीपाला विक्रेत्यांची उधारी थकली आहे. त्यामुळे दुकानदारांनी हात वर केले असून, मुख्याध्यापकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. .‘विद्यार्थ्यांचा आहार बंद पडू नये म्हणून आम्ही स्वतःच्या खिशातून आणखी किती दिवस खर्च करायचा?’ असा उद्विग्न सवाल आता शिक्षक व मुख्याध्यापकांमधून विचारला जात आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे तालुक्यातील शाळांचे दैनंदिन शैक्षणिक कामकाज सांभाळताना मुख्याध्यापकांची मोठी दमछाक होत आहे. भाजीपाला, इंधन आणि अतिरिक्त आहाराचे थकीत अनुदान तातडीने वितरित करावे, अन्यथा पोषण आहार योजना बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे..पैठण तालुक्यातील स्थिती एकूण शाळा : ३३१ (जिल्हा परिषद प्राथमिक व खासगी अनुदानित) इंधन व भाजीपाला थकबाकी : ३७ लाख ६३ हजार रुपये (एप्रिल ते सप्टेंबर) स्वयंपाकी व मदतनीस मानधन : १८ लाख रुपये (जुलै ते सप्टेंबर) ऑगस्ट महिन्यातील थकबाकी : २३ लाख ९६ हजार रुपये. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी व पोषणाशी निगडित योजनेचा निधी महिनोनमहिने रखडणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुख्याध्यापकांवर पदरमोडीची वेळ न आणता प्रशासनाने निधी वितरणाची प्रक्रिया नियमित आणि विनाविलंब पूर्ण केली पाहिजे.- अमोल एरंडे, मुख्याध्यापक तथा जिल्हाप्रमुख, शिक्षक सेना पैठण पंचायत समिती शिक्षण विभागाने तालुक्यातील शाळांची इंधन व भाजीपाल्याची बिले जिल्हा कार्यालयाकडे सादर केली आहेत. वरिष्ठ कार्यालयाकडून मंजुरी मिळताच ही रक्कम थेट संबंधितांच्या खात्यावर वितरित करण्यात येईल.- मनोज चव्हाण, गटशिक्षणाधिकारी, पैठण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.