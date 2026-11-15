छत्रपती संभाजीनगर

Well Collapse: पंढरपूर तालुक्यातील आंबे गावात विहिरीचा कठडा कोसळून भीषण अपघात; विहिरीत काम करणाऱ्या चार मजुरांचा मृत्यू; तालुक्यात हळहळ

Well Collapse Accident in Pandharpur : सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील आंबे गावात विहिरीचा कठडा कोसळून चार मजुरांचा मृत्यू; विहिरीत काम करताना मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबले, रांजणी आणि अनवली गावांवर शोककळा.
Rescue workers and villagers at the site of the well collapse accident in Ambe village, Pandharpur

Rescue workers and villagers at the site of the well collapse accident in Ambe village, Pandharpur

esakal

भारत नागणे - सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : पंढरपूर तालुक्यातील आंबे गावात विहिरीचा कठडा कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात चार मजुरांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण पंढरपूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

आंबे येथील शेतकरी निवास शिंदे यांच्या शेतात नवीन विहीर खोदायचे काम सुरू होते. या कामात मजूर विहिरीत उतरून काम करत असताना अचानक विहिरीचा कठडा कोसळला. त्यामुळे विहिरीत काम करणारे चार मजूर ढिगाऱ्याखाली अडकले.

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