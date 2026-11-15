Well Collapse: पंढरपूर तालुक्यातील आंबे गावात विहिरीचा कठडा कोसळून भीषण अपघात; विहिरीत काम करणाऱ्या चार मजुरांचा मृत्यू; तालुक्यात हळहळ

पंढरपूर : पंढरपूर तालुक्यातील आंबे गावात विहिरीचा कठडा कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात चार मजुरांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण पंढरपूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.आंबे येथील शेतकरी निवास शिंदे यांच्या शेतात नवीन विहीर खोदायचे काम सुरू होते. या कामात मजूर विहिरीत उतरून काम करत असताना अचानक विहिरीचा कठडा कोसळला. त्यामुळे विहिरीत काम करणारे चार मजूर ढिगाऱ्याखाली अडकले..घटना घडताच स्थानिक ग्रामस्थांनी तातडीने बचाव कार्य सुरू केले. मात्र मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबल्याने चारही मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला.यामध्ये मंगेश मोरे (रा. रांजणी) सिद्धेश्वर घाडगे (रा. रांजणी),तानाजी घोडके (रा. अनवली),आबा घोडके (रा. अनवली) या चार मजुरांचा मृत्यू झाला आहे..घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले. ग्रामस्थांच्या मदतीने चारही मृतदेह बाहेर काढण्यातचे काम सुरू आहे.याप्रकरणी पंढरपूर तालुका पोलीस ठाण्यामध्ये नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.एका कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे चार हात अचानक काळाने हिरावून घेतल्याने रांजणी आणि अनवली गावावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.