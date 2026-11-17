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परभणी जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री आरोग्यदूत अभियान’
२१५ आरोग्य मंदिरांतून मिळणार १३ प्रकारच्या आरोग्य सेवा
परभणी, ता. १७ ः ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या गावातच दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने परभणी जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री आरोग्यदूत अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. पालकमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील २१५ आयुष्मान आरोग्य मंदिरांद्वारे नागरिकांना १३ प्रकारच्या आरोग्य सेवा गावपातळीवर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
या अभियानाची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील ३७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि २१५ आरोग्य उपकेंद्रांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यासाठी समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सेविका यांचा समावेश असलेली विशेष पथके कार्यरत राहणार आहेत. या पथकांमार्फत गावोगावी भेटी देऊन नागरिकांची आरोग्य तपासणी, आवश्यक औषधोपचार, समुपदेशन तसेच आरोग्यविषयक जनजागृती करण्यात येणार आहे. अभियानाच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आरोग्यदूत पथके गृहभेटी देऊन नागरिकांच्या आरोग्याची माहिती संकलित करतील. तसेच आरोग्य सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार उपचार व मार्गदर्शन केले जाईल. आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये नियमित बाह्यरुग्ण सेवा, आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचाराची सुविधाही सुरू राहणार आहे. गरजेनुसार टेलिमेडिसीन आणि डिजिटल माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळवून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्ण आणि गर्भवती महिलांना या अभियानात विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे प्राथमिक स्वरूपाच्या आरोग्य समस्यांसाठी नागरिकांना दूरच्या रुग्णालयात जाण्याची गरज कमी होणार असून गावाजवळच उपचार मिळण्यास मदत होईल.
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या सेवांवर विशेष लक्ष
या अभियानांतर्गत माता व बाल आरोग्य सेवा, नियमित लसीकरण, किशोरवयीन आरोग्य तपासणी, डोळ्यांच्या आजारांची तपासणी, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे नियंत्रण, रक्तक्षय प्रतिबंध, मधुमेह व उच्च रक्तदाब तपासणी यांचा समावेश आहे. याशिवाय क्षयरोग व कुष्ठरोगाचे रुग्ण शोधणे, डेंग्यू व मलेरियापासून बचावासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याबाबत मार्गदर्शन आणि आरोग्यविषयक समुपदेशन या सेवाही पुरविण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, आजारांचे सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान व्हावे आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवांचा लाभ प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचावा, हा या अभियानाचा मुख्य हेतू आहे.