Beed News: सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर! फाटकासाठी थांबतेय रेल्वे; प्रवाशांचा जीव टांगणीला, अहिल्यानगर-बीड रेल्वेसेवेतील नियोजनाचा बोजवारा..

-नितीन चव्हाणबीड : कोणत्याही रेल्वे प्रवासात 'सुरक्षा' हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो. रेल्वे क्रॉसिंगवर जर अधिकृत कर्मचारी नसेल, तर तिथे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रकार केवळ विसंगत नसून, तो रेल्वे प्रवासी आणि रस्त्यावरील वाहनधारक या दोघांच्याही जिवाशी खेळणारा आहे. रेल्वे क्रॉसिंगवर वाहने थांबवून रेल्वेला मार्ग दिला जातो, हा नियम आहे. मात्र, बीड शहरातील चहाटा रोड रेल्वे क्रॉसिंगवर चित्र पूर्णपणे उलटे आहे. येथे रेल्वेलाच आधी थांबावे लागते. कर्मचारी नियुक्त नसल्याने रेल्वेचालकाला खाली उतरून स्वतः फाटक बंद करावे लागते आणि रेल्वे पुढे नेल्यानंतर पुन्हा उतरून फाटक उघडावे लागते. रेल्वे प्रशासनाच्या या अजब आणि धोकादायक नियोजनावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.अहिल्यानगर-बीड रेल्वेसेवा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मोठ्या दिमाखात सुरू झाली. मात्र, सेवा सुरू होताच त्यातील नियोजनाचा अभाव समोर आला आहे. बीड रेल्वेस्थानकाजवळील चहाटा रोडवर वाहतुकीसाठी उभारलेला पूल चुकीच्या दिशेने बांधण्यात आल्याने तो पाडण्यात आला. त्या ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंगचे फाटक तर बसवण्यात आले, मात्र ते चालवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळच नियुक्त केलेले नाही..रेल्वेचालकाची कसरत आणि धोकेचहाटा रोड रेल्वे क्रॉसिंगवर कर्मचारी नसल्याने चालकाला इंजिन थांबवून स्वतः खाली उतरून फाटक बंद करावे लागते. ही प्रक्रिया केवळ वेळखाऊ नसून अत्यंत असुरक्षित आहे. जर फाटक उघडे असताना एखादे वाहन अचानक रुळावर आले, तर त्याला जबाबदार कोण, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. या विचित्र व्यवस्थेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने रेल्वे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक 'लाडक्या बहिणी' अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.अधिकाऱ्यांचे मौनया गंभीर विषयाबाबत रेल्वे अधिकारी हेमंत बेहेरा आणि सागर भोसले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. देशात सर्वत्र हायस्पीड रेल्वेच्या गप्पा मारल्या जात असताना बीडमध्ये मात्र चालकाला गाडी थांबवून फाटक लावावे लागते, ही बाब शहराच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी येथे तातडीने कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करणे अनिवार्य आहे.