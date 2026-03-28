Chhatrapati Sambhajinagar: ग्रामरोजगार सेवकांचे ५० लाखांचे मानधन रखडले;फुलंब्रीतील ७१ जणांचे कुटुंबीय अडचणीत; १ एप्रिलला आंदोलनाचा इशारा

फुलंब्री: तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या ७१ ग्रामरोजगार सेवकांचे गेल्या १० महिन्यांपासून सुमारे ५० लाख रुपयांचे मानधन शासनाकडे थकीत आहे. यामुळे सेवकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला असून, कुटुंबाचा गाडा हाकणे कठीण झाले आहे. शासनाच्या या उदासीनतेचा निषेध करण्यासाठी १ एप्रिल रोजी 'स्वतःला जोडे मारो' आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामरोजगार सेवक संघटनेने दिला आहे..ग्रामरोजगार सेवक हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंमलबजावणीत कणा म्हणून काम करतात. गावपातळीवर कामांचे नियोजन, मजुरांची माहिती संकलित करणे आणि अहवाल सादर करणे अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या ते पार पाडतात..मात्र, एवढे काम करूनही गेल्या १० महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने अनेक सेवक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि दैनंदिन घरखर्च भागवताना त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.."फुलंब्री तालुक्यात सुमारे ४९ लाख रुपयांचे मानधन थकीत आहे. तब्बल दहा महिन्यांपासून मोबदला न मिळाल्याने ग्रामरोजगार सेवकांनी आपला उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना न केल्यास १ एप्रिल रोजी ग्रामरोजगार सेवक 'स्वतःला जोडे मारो' आंदोलन करतील."- रईस पटेल, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख.प्रशासनाला निवेदनवर्ष २०२५ व २०२६ या दोन वर्षांतील प्रलंबित मानधन तातडीने मिळावे, या मागणीसाठी फुलंब्री पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा, १ एप्रिलपासून तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.