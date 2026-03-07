Drowning Incident: पोहण्याचा आनंद ठरला जीवघेणा; तलावात बुडून दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू, फुलंब्री तालुक्यातील हृदयद्रावक घटना

फुलंब्री (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : तालुक्यातील गणोरी-नायगाव रस्त्यालगत असलेल्या तलावात बुडून दोन युवा मित्रांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना शुक्रवारी (ता.सहा) उघडकीस आली. शेख रिहान शेख अहमद (वय १८, रा. बायजीपुरा) आणि इम्रान शेख इरफान शेख (वय १७, रा. नायगाव) अशी मृत युवकांची नावे आहेत..बायजीपुरा येथील शेख रिहान शेख अहमद आणि नायगावचा इम्रान शेख इरफान शेख हे दोघेही जिवलग मित्र होते. गुरुवारी सायंकाळी ते दोघे गणोरी-नायगाव रस्त्यावरील तलावात पोहण्यासाठी गेले होते..Nagpur Crime: युवकाची हत्या करून मृतदेह जंगलात पुरला; दोघांना अटक; एका आरोपीने जीवन संपवलं, मन हेलावणारी घटना, काय घडलं!.तलावात उडी मारल्यानंतर पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने दोघेही पाण्यात बुडाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, गुरुवारी सायंकाळी हे दोघे घरी परत न आल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी शोधाशोध केली..दरम्यान, शुक्रवारी या घटनेची माहिती स्थानिकांना मिळाल्यानंतर संबंधित पोलिस अधिकारी व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर अग्निशामक दलास माहिती देण्यात आली. दलाच्या पथकाने तलावात शोधमोहीम राबविण्यात आली. काही वेळाच्या प्रयत्नानंतर दोन्ही तरुणांचे मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आले..Chh. Sambhajinagar: गादीत गुंडाळून लावत होते मुलीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट; तीसगाव परिसरातील घटना, आईसह सावत्र वडील ताब्यात.रुग्णवाहिकेतून दोन्ही मृतदेह छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. त्यानंतर दोघांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेची फुलंब्री पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.