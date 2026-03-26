छत्रपती संभाजीनगर

Fuel Shortage: फुलंब्रीत पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; डिझेल विक्री बंद असल्याने वाहनधारकांची धावपळ

Heavy Vehicle Queues at Phulambri Petrol Pumps: फुलंब्री शहरातील पेट्रोल पंपांवर गुरुवारी वाहनधारकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. काही पंपांवर डिझेल न मिळाल्याने ट्रक, ट्रॅक्टर व अन्य वाहनचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
sakal

नवनाथ इधाटे
Updated on

फुलंब्री : शहरासह परिसरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर गुरुवारी वाहनधारकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. काही पेट्रोल पंपांवर डिझेलची विक्री तात्पुरती बंद झाल्याने तसेच भविष्यात पेट्रोल टंचाई भासू शकते, अशी चर्चा पसरल्याने नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल भरण्यासाठी गर्दी केली. परिणामी अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

