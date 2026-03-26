Fuel Shortage: फुलंब्रीत पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; डिझेल विक्री बंद असल्याने वाहनधारकांची धावपळ

फुलंब्री : शहरासह परिसरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर गुरुवारी वाहनधारकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. काही पेट्रोल पंपांवर डिझेलची विक्री तात्पुरती बंद झाल्याने तसेच भविष्यात पेट्रोल टंचाई भासू शकते, अशी चर्चा पसरल्याने नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल भरण्यासाठी गर्दी केली. परिणामी अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..सकाळपासूनच शहरातील विविध पेट्रोल पंपांवर दुचाकी, चारचाकी तसेच मालवाहू वाहनांची मोठी रांग दिसून येत होती. काही वाहनधारकांनी टाक्या पूर्ण भरून घेण्यासोबतच अतिरिक्त बॉटलसह कॅनमध्येही पेट्रोल साठवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पंपांवर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते..दरम्यान, काही पेट्रोल पंपांवर डिझेल उपलब्ध नसल्याने ट्रॅक्टर, ट्रक व इतर डिझेल वाहन चालकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. डिझेल केव्हा उपलब्ध होणार याबाबत निश्चित माहिती नसल्याने वाहनचालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते..Beed Fuel Shortage: आता पेट्रोल-डिझेल टंचाईच्या झळा; दोन दिवसांच्या सुट्या, वितरकांना कंपन्यांकडून क्रेडिट बंद; दिलासा मिळण्याची शक्यता.पेट्रोल टंचाईबाबत अधिकृतरीत्या कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी सोशल मीडियावर पसरलेल्या चर्चेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून अनेकांनी पेट्रोल भरून घेण्यासाठी पंपांकडे धाव घेतली..दरम्यान, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही ठिकाणी पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त व्यवस्था करावी लागली. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम बाळगावा, असे आवाहनही काही पंप व्यवस्थापकांकडून करण्यात आले आहे..Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल, डिझेलची अघोषित टंचाई? पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा.फुलंब्री परिसरात निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे वाहतुकीवरही काही प्रमाणात परिणाम झाला असून प्रशासनाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे. जर इंधन पुरवठा सुरळीत झाला तर ही गर्दी लवकरच कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.