छत्रपती संभाजीनगर

Beed Farmer Guava Farming Success Story : पिंप्रीच्या शेतकऱ्याची 2 एकर पेरूबागेतून 27 लाखांची कमाई; पारंपरिक शेतीला फाटा, प्रयोगातून साधली किमया

pink Taiwan guava farming in Maharashtra : बीडच्या बालासाहेब सपकाळ यांनी पारंपरिक पिकांना फाटा देत दोन एकरांत पिंक तैवान पेरूची लागवड केली. १५ महिन्यांत २७ लाखांचे उत्पन्न मिळवत त्यांनी आधुनिक शेतीचा आदर्श निर्माण केला.
Pink Taiwan Guava Farming Success Story

Pink Taiwan Guava Farming Success Story

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-दिगंबर शारदाबाई विजयकुमार देशमुख

सिरसाळा (बीड) : शेतीतून काय मिळते, नुसता तोटाच! असा नेहमीचाच सूर आपण अनेकदा ऐकतो. कापूस, सोयाबीन आणि ऊस यांसारख्या पारंपारिक पिकांच्या मागे लागून (pink Taiwan guava farming profit per acre) अनेक शेतकरी आर्थिक दुष्टचक्रात अडकू शकतात. पण, या चक्रातून बाहेर पडण्याचा धाडसी निर्णय जर योग्य मार्गदर्शनाने घेतला, तर काळ्या मातीतूनही लाखो रुपयांचे सोने पिकवता येते.

Loading content, please wait...
Beed
Farmer
farmer benefits Maharashtra
Sambhajinagar agricultural news

Related Stories

Maharashtra Farm Loan Waiver Scheme 2026
Who is eligible for Ratnagiri farmer loan waiver?
Maharashtra farm loan waiver latest news
Beed farmer successful jamun farming story
Marathi News Esakal
www.esakal.com