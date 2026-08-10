Beed Farmer Guava Farming Success Story : पिंप्रीच्या शेतकऱ्याची 2 एकर पेरूबागेतून 27 लाखांची कमाई; पारंपरिक शेतीला फाटा, प्रयोगातून साधली किमया

-दिगंबर शारदाबाई विजयकुमार देशमुखसिरसाळा (बीड) : शेतीतून काय मिळते, नुसता तोटाच! असा नेहमीचाच सूर आपण अनेकदा ऐकतो. कापूस, सोयाबीन आणि ऊस यांसारख्या पारंपारिक पिकांच्या मागे लागून (pink Taiwan guava farming profit per acre) अनेक शेतकरी आर्थिक दुष्टचक्रात अडकू शकतात. पण, या चक्रातून बाहेर पडण्याचा धाडसी निर्णय जर योग्य मार्गदर्शनाने घेतला, तर काळ्या मातीतूनही लाखो रुपयांचे सोने पिकवता येते. .परळी तालुक्यातील पौळ पिंप्री येथील बालासाहेब शेषराव सपकाळ या जिद्दी शेतकऱ्याने हेच सिद्ध करून दाखवले आहे. त्यांनी पारंपारिक पिकांना धाडसाने फाटा देत केवळ २ एकरांत पिंक तैवान पेरूची लागवड केली आणि अवघ्या १५ महिन्यांत चक्क २७ लाख रुपयांचे घसघशीत उत्पन्न मिळवून परिसरातील युवक शेतकऱ्यांपुढे एक नवा व सकारात्मक आदर्श निर्माण केला आहे..बालासाहेब सपकाळ यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील तिंत्रज येथील कृषी तज्ज्ञ रवीराज साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अभिनव प्रयोग साकारला. त्यांनी २ एकरांत ७ बाय ४ फूट अंतरावर २२ रुपये प्रति रोप याप्रमाणे एकूण ३ हजार ३०० रोपांची लागवड केली. यासाठी त्यांना रोपांचा ९० हजार रुपये खर्च आला. बागेची मशागत करताना रासायनिक तणनाशकांचा वापर पूर्णपणे टाळण्यात आला. त्याऐवजी जिवामृत, ताक आणि काळा गूळ ठिबक सिंचनाद्वारे देण्यात आला..Bhudargad Fort Wall Collapse : अवघ्या 2 वर्षांत ऐतिहासिक भुदरगड किल्ल्याची 50 फूट लांबीची तटबंदी कोसळली; कोट्यवधींचा निधी पाण्यात, गडप्रेमींचा तीव्र संताप.झाडांना शेंडा मारणे, फवारणी व कळी काढणे यासह एकूण १२ लाख रुपये खर्च आला. फळांचे किडीपासून संरक्षण व्हावे आणि चमक वाढावी यासाठी प्रत्येक फळाला प्लास्टिक पिशव्यांचे (बॅगींग) कव्हर लावण्यात आले. या अथक परिश्रमामुळे आज त्यांच्या या दर्जेदार पेरूला बेंगलोर, विजयवाडा, तिरुपती, किल्लारी आणि परभणीच्या व्यापाऱ्यांकडून मोठी मागणी आहे..आतापर्यंत ५५ ते ६० रुपये प्रति किलो दराने ४० टन पेरूची विक्री झाली असून, यातून २० लाख रुपयांचा नगदी नफा मिळाला आहे. अद्याप बागेत १५ टन माल शिल्लक असून, त्यातून आणखी ६ ते ७ लाखांचे नफा अपेक्षित आहे. व्हिटॅमिन सी भरपूर असल्याने या फळाला ग्राहकांचीही मोठी पसंती आहे. पुढील ३ ते ४ वर्षे याच बागेतून कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळेल, असा विश्वास बालासाहेब व्यक्त करतात. यातूनच प्रेरणा घेत भविष्यात ड्रॅगन फ्रूट घेण्याचा त्यांचा मानस आहे..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्ग आता थेट रेडी बंदर अन् मुंबई-गोवा हायवेला जोडणार! MSRDC चे पुन्हा सर्व्हेचे आदेश, आमदार केसरकरांनी दिली मोठी अपडेट.सेंद्रिय पद्धतीचा वापर अन् बॅगींगची कमालबागेत कोणत्याही रासायनिक तणनाशकाचा वापर केलेला नाही. खत म्हणून ठिबकद्वारे जिवामृत, ताक आणि काळा गूळ देण्यात आला, ज्यामुळे झाडांची फिनिशिंग अतिशय दर्जेदार बनली. तसेच, प्रत्येक फळाला प्लास्टिक पिशवी (बॅगींग) लावल्याने डागरहित, चमकदार फळांचे उत्पादन मिळाले व बाजारात सर्वाधिक दर मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.