छत्रपती संभाजीनगर

Pachod News : मध्यप्रदेशातील तरुण पोकलेन ऑपरेटरने झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपवले; रांजणगाव, पोलीस तपास सुरू

Poklane Operator Mahip Ramgopal Pal Suicide : पैठण तालुक्यातील रांजणगाव दांडगा शिवारात रस्ते कामावरील २९ वर्षीय पोकलेन ऑपरेटर माहीप रामगोपाल पाल याने उंबराच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी सकाळी उघडकीस आली असून परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Poklane Operator Mahip Ramgopal Pal Suicide

Poklane Operator Mahip Ramgopal Pal Suicide

esakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड : पैठण तालुक्यातील राजणंगाव (दांडगा) शिवारात मध्यप्रदेशातील एका एकोणतीस वर्षीय पोकलेन ऑपरेटरने उंबराच्या झाडाला रुमालाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी

Loading content, please wait...
Paithan
Madhya Pradesh
crime
Farmers Suicide

Related Stories

No stories found.