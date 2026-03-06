Pachod News : मध्यप्रदेशातील तरुण पोकलेन ऑपरेटरने झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपवले; रांजणगाव, पोलीस तपास सुरू

पाचोड : पैठण तालुक्यातील राजणंगाव (दांडगा) शिवारात मध्यप्रदेशातील एका एकोणतीस वर्षीय पोकलेन ऑपरेटरने उंबराच्या झाडाला रुमालाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी.Nashik Crime : नाशिक हादरले! ४ कोटींच्या विम्यासाठी मित्रांनीच रचला खुनाचा कट; दीड वर्षांनंतर अपघाताचा बनाव उघड.(ता. सहा) सकाळी उघडकीस आली असून माहीप रामगोपाल पाल असे आत्महत्या करणाऱ्या इसमाचे नाव आहे,त्याच्या आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. यासंबंधी अधिक माहिती अशी, माहीप रामगोपाल पाल (वय २९) रा. भरतपूर, रामपूर, नेकीन, जि. सीधी, (मध्यप्रदेश) हा तरुण आपल्या भावासह काही दिवसांपासून पैठण तालुक्यातील लिंबगाव-ढोरकीन रस्त्याच्या कामावर घोडके कन्स्ट्रक्शनकडे पोकलेन चालक म्हणून काम करत होता. गुरुवारी रात्री त्याने त्याच्या भावासोबत जेवण केले, त्यानंतर तो आराम करायला जातो असं सांगून तो रांजनगाव दांडगा शिवारातील कामगार वस्तीहून बाहेर निघून गेला, तो रात्री उशिरापर्यंत वस्तीवर परतलाच नाही. \r\n\r.शुक्रवारी (ता. सहा) सकाळी त्यांच्या वस्तीलगत असलेल्या एका . शेतकऱ्याचा मुलगा शेळ्यासाठी उंबराच्या झाडाचा पाला आणण्यासाठी गेले असता त्यांस 'त्या' झाडाला एक मृतदेह लटकलेला दिसला. त्याने घाबरलेल्या अवस्थेत घर गाठून कुटुंबियांना हा प्रकार सांगितला असता त्यांनी तात्काळ ही माहिती पाचोड पोलिसांना दिली. .माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी कृष्णा बरबडे यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन घटनेचा पंचनामा केला व ग्रामस्थांच्या मदतीने मृतदेह खाली उतरून पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले. वैद्यकिय अधिकाऱ्यानी त्यास तपासून मृत घोषित केले. उत्तरणीय तपासणी नंतर मृतदेह नातेवाईकाच्या ताब्यात दिले. सदर मृतदेह अंत्याविधीसाठी मध्यप्रदेशला नेण्यात आले. पोलिसांनी या घटनेची पाचोड पोलीस ठाण्यात आकस्मिक नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.