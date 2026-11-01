गावातील वाद सामंजस्याने सोडवा
‘पोलिस आपल्या गावामध्ये’ उपक्रमातून पोलिसांचे ग्रामस्थांना आवाहन
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लातूर, ता. १ : पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या विविध समस्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने लातूर जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने एक ऑक्टोबरपासून ‘पोलिस आपल्या गावामध्ये’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाला ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत लातूर पोलिसांनी जिल्ह्यातील ३७७ गावांना भेटी देऊन तब्बल १८ हजार ६२७ नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला आहे.
पाणीटंचाईच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असते. पाण्याच्या उपलब्धतेवरून वाद निर्माण होणे, शेतीपंप, विद्युत मोटारी, शेती अवजारे, पशुधन यांची चोरी होणे, तसेच आर्थिक अडचणींचा गैरफायदा घेऊन अवैध सावकारीसारखे प्रकार घडण्याची शक्यता असते. अशा संभाव्य घटनांना वेळीच प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, याबाबत पोलिस अधिकारी गावोगावी जाऊन नागरिकांशी थेट संवाद साधत आहेत. पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविला जात आहे.
या गावभेटी दरम्यान पाणीटंचाईच्या काळात उद्भवू शकणाऱ्या समस्यांवर नागरिकांसोबत सकारात्मक चर्चा केली जात आहे. गावातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे, आपापसातील वाद सामंजस्याने सोडविणे, शेती साहित्य व पशुधनाची सुरक्षितता, संशयास्पद व्यक्ती अथवा हालचालींची माहिती पोलिसांना देणे, सायबर गुन्ह्यांपासून सावध राहणे आदी विषयांवर मार्गदर्शन केले जात आहे. तसेच गावातील सुशिक्षित व स्वच्छ चारित्र्याच्या तरुणांचा सहभाग घेऊन ग्राम सुरक्षा दल अधिक सक्षम करण्याबाबतही नागरिकांना प्रोत्साहित केले जात आहे.
विशेष म्हणजे, या उपक्रमात उपविभागीय पोलिस अधिकारीदेखील प्रत्यक्ष गावांना भेटी देत आहेत. उदगीर विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन भातलवांडे यांनी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दावणगाव आणि देवर्जन या गावांना भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला. तसेच, चाकूर विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्र माने यांनी देवंग्रा गावाला भेट देऊन नागरिकांशी चर्चा केली. यावेळी स्थानिक परिस्थिती, नागरिकांच्या समस्या आणि त्यावर करता येणाऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली.