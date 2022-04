...अन्यथा कोर्टात जाऊ, औरंगाबादेतील राज यांच्या सभेसाठी मनसे आक्रमक

By

औरंगाबाद : आगामी १ मे रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांची सभा औरंगाबाद येथे होणार आहे. त्यासाठी पक्षाचे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून वातावरण निर्मितीची तयार सुरु करण्यात आली आहे. मात्र औरंगाबादचे (Aurangabad) पोलिस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी राज ठाकरे यांच्या सभेला परवानगी दिलेली नाही. यावर मनसे (MNS) नेते प्रकाश महाजन यांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. महाजन हे प्रसारमाध्यमांशी आज शुक्रवारी (ता.२२) बोलत होते. (Prakash Mahajan Says, Give Permission For Raj Thackeray Public Gathering in Aurangabad)

हेही वाचा: औरंगाबादेत तरुणाला बेदम मारहाण करुन खून, निर्दयी घटनेचा व्हिडिओ आला समोर

सभेच्या परवानगीसाठी आम्ही रितसर अर्ज केलेला आहे. आयुक्तांकडे भेटीची मागणी केली आहे. आम्हाला त्यांनी परवानगी दिली नाही. तर आम्ही कोर्टात जाऊ, असा इशारा प्रकाश महाजन यांनी दिला आहे. सभेला परवानगी दिले नाही तर कुठल्याही परिस्थितीत राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांची सभा होणारच, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा: राज ठाकरे भाषणात भाजपाचे बोल बोलतात; रोहित पवारांचा घणाघात

औरंगाबाद येथील मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर राज ठाकरे यांची १ मे रोजी सभा होणार आहे. यापूर्वी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही याच मैदानावर आपल्या सभा गाजवल्या होत्या. त्यामुळे राज यांची येथील सभेला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र पोलिस आयुक्तांनी अद्यापही सभेला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे मनसे आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.