Paithan News: उपचारापासून वंचित ठेवल्याने गर्भवतीचा मृत्यू ;विहामांडवा येथील घटना; सासरच्या चौघांवर पाचोड पोलिसांत गुन्हा

पाचोड : वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळू न दिल्याने नऊ महिन्यांच्या गर्भवतीचा मृत्यू झाल्याची घटना विहामांडवा (ता. पैठण) येथे घडली. याप्रकरणी पाचोड पोलिसांनी पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. स्वाती ऊर्फ समीक्षा विशाल निंबाळकर (वय २४) असे मृतेचे नाव आहे. .याबाबत स्वातीच्या कुटुंबीयांनी पाचोड पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार, स्वातीचा विवाह ३० मार्च २०२१ रोजी विहामांडवा येथील विशाल निंबाळकर याच्याशी झाला होता. लग्नानंतर काही दिवसांतच पैशांसह विविध कारणांसाठी सासरच्या मंडळींनी तिचा छळ सुरू केला..दरम्यान, ती नऊ महिन्यांची गरोदर असताना तब्येत बिघडल्याने ६ सप्टेंबरला तिला छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे नाळ गळ्याभोवती वेढल्याने तातडीने सिझर शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. मात्र, सासरच्यांनी खर्च करण्यास नकार देत तिला उपचाराविना घरी आणले. माहेरच्यांनी खर्चाची तयारी दर्शवूनही तिला उपचारापासून वंचित ठेवण्यात आले. यातून प्रकृती अधिकच बिघडल्याने २५ सप्टेंबरला घाटी रुग्णालयात नेले असता उपचारापूर्वीच स्वाती व तिच्या बाळाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पती विशाल निंबाळकर, सासरे अनिल निंबाळकर, सासू शारदा निंबाळकर व नणंद ऐश्वर्या निंबाळकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.