छत्रपती संभाजीनगर

Paithan News: उपचारापासून वंचित ठेवल्याने गर्भवतीचा मृत्यू ;विहामांडवा येथील घटना; सासरच्या चौघांवर पाचोड पोलिसांत गुन्हा

Pregnant Woman Death, Paithan Case, Four Booked पैठण तालुक्यात नऊ महिन्यांच्या गर्भवतीचा उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याप्रकरणी पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध पाचोड पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला.
Pregnant Woman Death, Paithan Case,

Pregnant Woman Death, Paithan Case,

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाचोड : वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळू न दिल्याने नऊ महिन्यांच्या गर्भवतीचा मृत्यू झाल्याची घटना विहामांडवा (ता. पैठण) येथे घडली. याप्रकरणी पाचोड पोलिसांनी पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. स्वाती ऊर्फ समीक्षा विशाल निंबाळकर (वय २४) असे मृतेचे नाव आहे.

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