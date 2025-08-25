छत्रपती संभाजीनगर

Georai News : बीडमधील गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित समर्थकांचा संताप; लक्ष्मण हाके यांच्या पुतळ्याचे दहन

Beed Politics : गेवराईत आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यावर टीका करणाऱ्या लक्ष्मण हाके यांच्या पुतळ्याला संतप्त समर्थकांनी दंडुका मारत, जाळून तीव्र प्रतिक्रिया दिली.
गेवराई

गेवराई : बीडमधील गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यावर परवा लक्ष्मण हाके यांनी ओबीच्याच दारात आले तर दंडुका हातात घेणार अशी टिका केल्याने काल रविवार आमदार पंडितांच्या संतप्त झालेल्या सर्मथकांनी प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या पुतळ्याला दंडुकाने मारहाण करून, पायाखाली तुडवत, जाळून टाकण्याचा प्रकार गेवराई शहरात केला.विशेष म्हणजे यात ओबीसी समर्थक सहभागी होते.

