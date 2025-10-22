'शनिवारवाड्यात मस्तानी यांनीसुद्धा अनेकदा नमाज पठण केलं असेल'; वादानंतर माजी खासदार इम्तियाज जलील यांचा भाजपवर निशाणा

छत्रपती संभाजीनगर

Family Performs Namaz at Shaniwarwada - Political Reactions Erupt : पुण्यातील शनिवारवाड्यात एका कुटुंबाने नमाज अदा केली. भाजपने गुन्हा दाखल केला, तर इम्तियाज जलील यांनी या प्रकरणावरून भाजपवर राजकीय मुद्दा निर्माण केल्याचा आरोप केला.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एमआयएम हा पक्ष एकटा निवडणूक लढवणार आहे. तसेच मागील निवडणुकीचा अनुभव पाहता प्रत्येक जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी निवडून येण्याच्या हिशेबाने काम करावे, अन्यथा निवडणूक होताच हलगर्जीपणा करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना पक्षातून काढून टाकण्याची तंबी एमआयएमचे नेते, माजी खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी दिली.

