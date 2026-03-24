Beed News: अवकाळीच्या गर्जनेने चुकला काळजाचा ठोका; रब्बी पिकांना अवकाळी पावसाची धास्ती; गहू, ज्वारी, हरभरा काढणीला वेग

टाकरवण: कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकट शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले असते. यंदा निसर्गाने साथ दिली. पाणी मुबलक होते आणि डोलणारी रब्बीची पिके पाहून शेतकऱ्याच्या डोळ्यांत सुखस्वप्न तरळू लागले होते. मात्र, निसर्गाचा लहरीपणा पुन्हा एकदा आडवा आला आहे. मागील दोन-तीन दिवसांपासून टाकरवण परिसरासह संपूर्ण जिल्ह्यावर ढगांची गर्दी दाटून येत आहे. जणू काही अस्मानी संकट दारातच उभे असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून, हातातोंडाशी आलेला घास हा अवकाळी पाऊस हिरावून तर नेणार नाही ना, या चिंतेने बळिराजाचे डोळे पुन्हा एकदा आभाळाकडे लागले आहेत.परिसरात सध्या गहू, हरभरा आणि ज्वारीच्या काढणीचा हंगाम ऐन जोमात आहे. .काही ठिकाणी कांदा काढणीचेही काम सुरू आहे. आभाळ भरून येत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून, पाऊस पडण्यापूर्वी आपले पीक सुरक्षित स्थानी नेण्यासाठी प्रत्येकाची धावपळ सुरू आहे. काही ठिकाणी हरभऱ्याची काढणी करून गंज लावून ठेवल्या आहेत. तुरीच्या पेट्या शेतातच उभ्या आहेत. मार्च-एप्रिलमधील हा पाऊस रब्बीसाठी कर्दनकाळ ठरण्याची भीती असल्याने शेतकरी रात्रंदिवस एक करून कामाला लागला आहे..पावसाची धास्ती इतकी मोठी आहे की, शेतकरी आता पारंपरिक कापणी-मळणीपेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेत आहेत. शेतात उभा असलेला गहू पावसात भिजू नये यासाठी हार्वेस्टरच्या साह्याने काढणीला प्राधान्य दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी या कामासाठी परराज्यातील हार्वेस्टरची वाट पहावी लागायची. मात्र, आता स्थानिक युवकांनीच हार्वेस्टर खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एका दिवसात पाच-सहा शेतकऱ्यांचे काम उरकले जात असून, एका एकरासाठी साधारण अडीच हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.."यंदा रब्बी पिकांसाठी मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध झाल्याने शेतकरीवर्गात उत्साहाचे वातावरण असताना, गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळीचे संकट उंबरठ्यावर आलेले दिसत आहे. अवकाळी पाऊस झाला, तर रब्बी पिकांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे."- उत्तम राठोड, शेतकरी.हार्वेस्टरला वाढती मागणीपावसाचा वाढता धोका लक्षात घेता शेतकरी वेळेची बचत करण्यासाठी हार्वेस्टरचा वापर करत आहेत. यामुळे एकाच वेळी गहू कापणी आणि मळणी होऊन स्वच्छ धान्य हाती मिळते. गेल्या दोन वर्षांत स्थानिक तरुणांनी हार्वेस्टर व्यवसायात पाऊल ठेवल्याने वेळेवर मशीन उपलब्ध होत आहे, ज्यामुळे पिकाचे नुकसान टाळण्यास मदत होत आहे..आर्थिक नुकसानाची सावटयेत्या काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढला, तर कापणीला आलेला गहू आणि हरभरा काळा पडण्याची शक्यता आहे. कापून ठेवलेल्या पिकाला मोड येणे किंवा कुजणे अशा समस्या निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. आधीच उत्पादन खर्चात वाढ झाली असताना आता निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक गर्तेत सापडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.