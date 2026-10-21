Seeds Subsidy: रब्बी ज्वारी पेरणीसाठी शासनाची मदत; शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान

छत्रपती संभाजीनगर : रब्बीसाठी ज्वारीचे प्रमाणित बियाणे ५० टक्के अनुदानावर देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकरी तसेच शेतकरी गटांना महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांनी दिली. वर्ष २०२६-२७ या वर्षात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण उपअभियान-पौष्टिक तृणधान्य (एनएफएसएनएम-एनसी) अंतर्गत रब्बी हंगामासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरण, पीक प्रात्यक्षिके या दोन घटकांचा समावेश असल्याचेही गवळी यांनी सांगितले..प्रमाणित बियाणे वितरण या घटकांतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे. पीक प्रात्यक्षिके या घटकांतर्गत शेतकरी गटांना १०० टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या दोन्ही घटकांचे लक्षांक महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत..विविध उपक्रमांचाही मिळणार लाभया अभियानांतर्गत एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, शेतकरी प्रशिक्षण आणि जिल्हास्तरीय कृषी महोत्सव यांसारखे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येईल. पात्र शेतकरी आणि शेतकरी गटांनी महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन ‘फार्मर लॉगिन’द्वारे प्रमाणित बियाणे वितरण किंवा पीक प्रात्यक्षिके या घटकासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा, असेही गवळी यांनी सांगितले..राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण उपअभियान-पौष्टिक तृणधान्य अंतर्गत पात्र शेतकरी व शेतकरी गटांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून उपलब्ध अनुदानाचा लाभ घ्यावा. अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची अधिक माहिती घेण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.- दीपक गवळी, जिल्हा अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.