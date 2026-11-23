छत्रपती संभाजीनगर : दुहेरीकरण, विद्युतीकरण आणि सिग्नलिंगच्या कामांमुळे रेल्वेची प्रवासी व मालवाहतूक क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे नगरसूल-तारूर मार्गावर २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या कालावधीत १६ दिवसांचा मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे जालना-नगरसूल मार्गावरील ४ प्रवासी गाड्या पूर्णतः रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर १२ गाड्यांचा मार्ग कमी करत त्या अंशतः रद्द केल्या आहेत. याशिवाय, लांब पल्ल्याच्या ३ महत्त्वाच्या एक्स्प्रेस गाड्या ७० ते ८० मिनिटे उशिराने धावतील. मेगा ब्लॉकची कामे २५ तारखेपासून सुरू होणार असली, तरी ३० नोव्हेंबरपासून रेल्वेसेवा विस्कळित होणार आहे. .चेन्नई, काचीगुडा, नरसापूर या दक्षिणेकडील शहरांत जाणाऱ्या आणि नांदेड-सीएसएमटी, अमृतसरकडे जाणाऱ्या गाड्यांना मेगा ब्लॉकचा फटका बसणार आहे. अनेक एक्स्प्रेस गाड्या रोटेगाव आणि लासूर येथेच थांबणार असल्यामुळे तेथून संभाजीनगरला येण्यासाठी किंवा पुढे मनमाडकडे जाण्यासाठी प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागेल. यामुळे ऐनवेळी प्रवाशांचा आर्थिक भुर्दंड आणि वेळ वाढणार आहे..पूर्णतः रद्द गाड्याजालना-नगरसूल पॅसेंजरच्या १, ३ , ७, ८ आणि १० डिसेंबर या ५ फेऱ्या, नगरसूल-जालना पॅसेंजरच्या १, ३ , ७, ८ आणि १० डिसेंबर या ५ फेऱ्या, जालना-नगरसूल डेमूच्या २, ४, ५, ६ आणि ९ डिसेंबर या ५ फेऱ्या तसेच नगरसूल-जालना डेमूच्या २, ४, ५, ६ आणि ९ डिसेंबर या ५ फेऱ्या रद्द केल्या आहेत..अंशतः रद्द गाड्या६ डिसेंबरची चेन्नई-नगरसूल एक्स्प्रेस रोटेगावपर्यंत धावेल, ७ डिसेंबरची नगरसूल-चेन्नई एक्स्प्रेस रोटेगाव येथून सुटेल. ४ आणि ६ डिसेंबरची नरसापूर-नगरसूल एक्स्प्रेस रोटेगावपर्यंत धावेल, तर ५ आणि ७ डिसेंबरची नगरसूल-नरसापूर एक्स्प्रेस रोटेगाव येथून सुटेल. ३० नोव्हेंबर, १, २, ३, ५, ७, ८ आणि ९ डिसेंबरची नरसापूर-नगरसूल एक्स्प्रेस रोटेगावपर्यंत धावेल, तर १, २, ३, ४, ६, ८, ९ आणि १० डिसेंबरची नगरसूल-नरसापूर एक्स्प्रेस रोटेगाव येथून सुटेल. १ ते १० डिसेंबर या कालावधीत दररोज धावणारी मनमाड-धर्माबाद एक्स्प्रेस लासूर येथून सुटेल आणि याच कालावधीतील धर्माबाद-मनमाड एक्स्प्रेस लासूरपर्यंत धावेल. ८ आणि ९ डिसेंबरची नांदेड-मनमाड पॅसेंजर लासूरपर्यंत धावेल तर ९ आणि १० डिसेंबरची मनमाड-नांदेड पॅसेंजर लासूर येथून सुटेल. ३ ते ९ डिसेंबर या कालावधीतील दररोजची काचीगुडा-नगरसूल एक्स्प्रेस रोटेगावपर्यंत धावेल. ४ ते १० डिसेंबर कालावधीतील नगरसूल-काचीगुडा एक्स्प्रेस रोटेगाव येथून सुटेल.या गाड्या होणार लेट१ ते १० डिसेंबर या काळात नांदेड-मुंबई एक्स्प्रेस ७० मिनिटे उशिरा धावेल. १ ते १० डिसेंबर कालावधीतील नांदेड-अमृतसर सचखंड एक्स्प्रेस ७० मिनिटे उशिरा धावेल. तसेच १ आणि ८ डिसेंबरची नांदेड-निजामुद्दिन एक्स्प्रेस ८० मिनिटे उशिराने धावेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.