- प्रा. जीवन मुळेसरस्वतीचे दार हे ज्ञानप्राप्तीचे द्वार समजले जाते. संत ज्ञानेश्वर म्हणतात, 'देवाचिये द्वारी, उभा क्षणभरी'. थोडक्यात, देवाच्या दारात तुम्ही क्षणभर उभे राहून पाहा, मन प्रसन्नतेसह अनेक गोष्टी साध्य होतील. तद्वतच ज्ञानाची देवता असलेल्या सरस्वतीच्या दारात अर्थातच पुस्तक महोत्सवाच्या दालनात तुम्ही क्षणभर वाचनानंद घेऊन पाहा, प्रत्यक्ष अनुभवा. हा अनुभव आपल्या वैयक्तिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक जीवनाला नवे परिमाण, अधिक चांगले परिणाम मिळवून देतो, हे मला स्वानुभवावरून ठामपणे सांगता येते. वाचन प्रक्रियेतूनच लेखनाचे अंकुर निर्माण होतात..बोलता-बोलता, खरं म्हणजे लिहिता-लिहिता, माझ्या साहित्यसेवेला ६० वर्षे पूर्ण झाली, हे मलाच खरं वाटत नाही. पण ही वस्तुस्थिती आहे. नोव्हेंबर १९६५ मध्ये मी शाळेत शिकत असताना 'फितुरी' नावाची एकांकिका लिहिली आणि माझ्या साहित्यसेवेचा अचानक प्रारंभ झाला. तेथून सुरू झालेला माझा साहित्यसेवेचा प्रयास २०२५ मध्ये ६० वर्षांचा झाला. या हीरक महोत्सवी प्रयासाची आठवण म्हणून मी 'धन्यवाद' हे माझे २० वे पुस्तक रसिक वाचकांच्या सेवेत सादर केले. या पुस्तकात मी यापूर्वी हाताळलेल्या १० साहित्य प्रकारांची म्हणजेच कविता, विनोदी कथा, लघुकथा, ललित लेख, समाज माध्यम लेखन आदींची झलक फक्त ६० साहित्य रचनांतून सादर केली आहे..आवडीने गणितासारख्या क्लिष्ट विषयात रमणारा आणि व्यवसायाने स्थापत्य अभियांत्रिकीचे बोजड ज्ञान प्रदान करणारा मी इंजिनिअर-प्राध्यापक, साहित्यासारख्या चैतन्यमय भावविश्वात योगदान देतो आणि रसिक वाचकही माझ्या साहित्य लेखनाला उत्तम प्रतिसाद देतात. प्रकाशक हे साहित्य प्रकाशित करण्यात रुची दाखवतात, याचे अनेकांप्रमाणे मला स्वत:लाही आश्चर्य वाटते.मला वाटते, याचे रहस्य माझ्या बालपणीच्या जडण-घडणीमध्ये, साहित्य संस्कारामध्ये आहे. या श्रेयाची प्रमुख मानकरी आहे माझी आजी. विशेष म्हणजे माझी आजी अशिक्षित होती. ती हुशार असूनही तिला लिहिण्या-वाचण्याचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली नव्हती. परंतु आजीला शिक्षणाचे, लेखन-वाचन प्रक्रियेचे महत्त्व अणि माहात्म्य माहीत होते..आजीने माझ्यावर केलेल्या 'श्रवण, वाचन, संभाषण आणि लेखन' संस्कारामुळे आणि माझ्या कुटुंबीयांनी यासाठी दिलेल्या सक्रिय पाठिंब्यामुळे माझ्यातल्या लेखकाची जडण-घडण झाली. शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील एक विषय म्हणून मी मराठीचा अभ्यास करीत असताना मला माझ्या घरी अवांतर वाचनासाठी मराठी भाषेत असलेली अनेक सुप्रसिद्ध पुस्तके विविध ग्रंथालयांतून उपलब्ध करण्यात आली. .त्याचा फायदा मला निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा इत्यादींसाठी झाला. नंतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकत असतानाही इंजिनिअरिंग विषयाच्या पुस्तकांबरोबरच मला महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातील बहुतेक सर्व नामांकित मराठी आणि इंग्रजी ग्रंथांचे वाचन करण्याची संधी मिळाली. माझ्या नोकरीनिमित्त छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, सोलापूर, जळगाव, नाशिक, जालना येथे माझे वास्तव्य होते. या सर्व ठिकाणच्या प्रमुख ग्रंथालयांचा मी सभासद होतो. या काळात माझी ८ पुस्तके इंग्रजी भाषेत प्रकाशित झाली. आतापर्यंत मराठी भाषेत १२ पुस्तके आणि इंग्रजी भाषेत ८ पुस्तके अशी एकूण २० पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.