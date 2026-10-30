छत्रपती संभाजीनगर

गंगापूर येथे रस्ता सुरक्षा जनजागृती उपक्रम उत्साहात संपन्न ३०० वाहनांना बसवले रेड रिफ्लेक्टर.

गंगापूर येथे रस्ता सुरक्षा जनजागृती उपक्रम उत्साहात संपन्न ३०० वाहनांना बसवले रेड रिफ्लेक्टर.
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तीनशे वाहनांना बसवले रिफ्लेक्टर - गंगापूर कृषी बाजार समितीत रस्ता सुरक्षा प्रबोधन गंगापूर, ता. ३० (बातमीदार) : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रांगणात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), वैजापूर यांच्यातर्फे रस्ता सुरक्षा प्रबोधन कार्यक्रम गुरुवारी (ता. २९) झाला. वाढते रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहनांना रिफ्लेक्टर लावणे गरजेचे असून, या उपक्रमांतर्गत ३०० ट्रॅक्टर-ट्रॉली, पिकअप व इतर वाहनांना लाल परावर्तक (रेड रिफ्लेक्टर) बसवण्यात आले. यावेळी ५०० हून अधिक शेतकरी, चालक, बाजार समितीचे पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदीप निमसे व जि. प. सदस्या दीपाली मुंदडा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी संदीप निमसे यांनी रस्ता सुरक्षेचे गांभीर्य, वाहतुकीचे नियम, समृद्धी महामार्गावरील लेनची शिस्त, टेल लॅम्पचे महत्त्व तसेच वाहनांची आवश्यक कागदपत्रे व परवान्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. बाजार समितीचे सहाय्यक सचिव विजय हिवाळे, रवींद्र मस्के, सोनल गावित, धनंजय गावित व पूजा कुच्चे यांनीही रस्ता सुरक्षेवर विचार मांडले. परिसरातील सर्व वाहनधारकांनी व शेतकऱ्यांनी वाहनांना रिफ्लेक्टर बसवून घ्यावेत, असे आवाहन आरटीओ प्रशासनाने केले. कार्यक्रमासाठी वैजापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांनी पुढाकार घेतला.

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