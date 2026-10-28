आरक्षित रेल्वे प्रवासात बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याची मुभा

आरक्षित रेल्वे प्रवासात बोर्डिंग स्टेशन बदलाची मुभा
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रिक्त बर्थ आरएसी प्रवाशांना मिळणार; डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
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सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. २८ ः आरक्षित रेल्वे प्रवास अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रवाशांच्या सोयीचा करण्यासाठी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने महत्त्वाच्या सूचनांकडे प्रवाशांचे लक्ष वेधले आहे. तिकिटावर नमूद केलेल्या बोर्डिंग स्टेशनवरूनच प्रवास सुरू करणे, आवश्यक असल्यास निर्धारित मुदतीत बोर्डिंग स्टेशन बदलणे, प्रवासासाठी अनुपस्थित राहिलेल्या प्रवाशांच्या रिक्त बर्थचे नियमानुसार वाटप करणे, याबाबत रेल्वेने मार्गदर्शन केले आहे. त्याचबरोबर मंगळवार (ता. २७) पासून रेल्वे आरक्षण काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांनाही ऐच्छिक प्रवास विम्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
आरक्षित तिकिटावरील बोर्डिंग स्टेशनऐवजी अन्य स्थानकावरून प्रवास सुरू करायचा असल्यास प्रवाशांनी रेल्वेच्या अधिकृत सुविधेद्वारे बदल करून घेणे आवश्यक आहे. लागू नियमांनुसार दुसरा आरक्षण तक्ता तयार होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. अधिकृत बदल न करता अन्य स्थानकावरून प्रवास सुरू केल्यास प्रवाशाची ‘नॉट टर्नड् अप’ (एनटी) अशी नोंद होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, संबंधित बर्थ दुसऱ्या पात्र प्रवाशाला दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी तिकिटावरील तपशील तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गाडी मूळ प्रारंभिक स्थानकावरून सुटल्यानंतर तिकीट तपासणी कर्मचारी प्रवासासाठी उपस्थित नसलेल्या आरक्षित प्रवाशांची पडताळणी करतात. नियमानुसार रिक्त ठरलेले बर्थ आरएसी प्रवाशांना दिले जाऊ शकतात. त्यानंतरही बर्थ उपलब्ध राहिल्यास रेल्वेच्या प्रचलित सूचनांनुसार पुढील स्थानकांवरून प्रवास करणाऱ्या पात्र प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांना ते मिळू शकतात. या प्रक्रियेत प्रवाशांनी तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यापूर्वी ऑनलाइन आयआरसीटीसी तिकीट बुकिंगपुरती मर्यादित असलेली ऐच्छिक प्रवास विमा सुविधा आता पीआरएस आरक्षण काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्यांसाठीही उपलब्ध झाली आहे. विमा घेण्याची इच्छा तिकीट बुक करतानाच स्पष्ट करावी लागेल. यासाठी तिकिटाच्या भाड्याचे डिजिटल माध्यमातून भुगतान करणे आणि मोबाइल क्रमांक देणे अनिवार्य आहे. रोख रकमेने भुगतान स्वीकारले जाणार नाही. विम्यासाठी प्रतिप्रवासी ४५ पैसे हप्ता आकारला जाईल. एका पीएनआर अंतर्गत विमा निवडल्यास तो त्या आरक्षणातील सर्व प्रवाशांना लागू होईल. विमा संरक्षण गाडीच्या मूळ प्रारंभिक स्थानकापासून गंतव्य स्थानकापर्यंत लागू असून, पात्र रेल्वे अपघात, नियमानुसार परिभाषित अनुचित घटनांचा त्यात समावेश होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष संरक्षण विमा कंपनीच्या अटी व शर्तींवर अवलंबून असेल. विमा पॉलिसीचा तपशील प्रवाशांच्या मोबाइल क्रमांकावर पाठविण्यात येईल. रेल्वे प्रवाशांनी आरक्षणाची स्थिती, बोर्डिंग स्टेशन आणि विम्याची निवड याबाबत दक्षता घ्यावी, असे आवाहन नांदेड विभागाने केले आहे.