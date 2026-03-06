Dharashiv News : मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन अपूर्ण; स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिलांचा भार, धाराशिवमध्ये ग्राहकांची अडचण

धाराशिव : कळंब मतदारसंघातील विद्युत ग्राहकांवर स्मार्ट मीटरमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा मुद्दा राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी ग्राहक अजूनही अडचणीत असल्याचे चित्र आहे. वाढीव वीजबिलांमुळे अनेकांची वीजजोडणी खंडित झाल्याने काही ठिकाणी गेल्या आठ दिवसांपासून नागरिकांना अंधारात दिवस काढावे लागत आहेत..जिल्ह्यातील अनेक भागांत सुरळीत चालणारे जुने वीजमीटर काढून नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले. त्यानंतर अनेक ग्राहकांना अचानक दहा ते पंधरा हजार रुपयांपर्यंतची वीजबिले आल्याचा आरोप करण्यात आला. एवढी मोठी बिले एकदम भरता न आल्याने अनेक ग्राहक थकबाकीत गेले. परिणामी महावितरणच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे थेट वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याचेही सभागृहात निदर्शनास आणून देण्यात आले.एकीकडे नियमित बिल वाटप होत नसल्याने ग्राहक थकबाकीत जात आहेत, तर दुसरीकडे स्मार्ट मीटरला विरोध केल्यास सरसकट एव्हरेज बिले दिली जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली. तसेच बिल दुरुस्तीची मागणी केल्यास, मीटर व्यवस्थित असतानाही स्मार्ट मीटर बसवण्यात आल्याचा असल्याचा आरोप ग्राहकांतून करण्यात येत आहे..या पार्श्वभूमीवर धाराशिवचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय विधिमंडळ अधिवेशनात जिल्ह्यात 4000 विद्युत ग्राहकांचे स्मार्ट मीटर बसवल्याने दुसऱ्यानेशन झाले आहे. ग्राहकांचे वीजबिल दुरुस्त करून देण्यात यावे, वाढीव रकमेचे हप्ते पाडून देण्यात यावेत तसेच सध्या दहावी–बारावीच्या परीक्षांचा काळ सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन वीजजोडणी तोडण्याची कारवाई तत्काळ थांबवावी,अशी मागणी करण्यात केली होती .या विषयावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव बिलांबाबत हप्त्यांची सुविधा देण्यात येईल आणि बिल दुरुस्ती करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र वीजबिल भरणे आवश्यकच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महावितरण कंपनीने गांभीर्याने घेतले नसून ग्राहकांना वीजबिल दुरुस्ती अथवा थकीत रकमेचे हप्ते पाडून मिळत नाहीत. पूर्ण अथवा सत्तर टक्के रक्कम भरल्याशिवाय विद्युत जोडणी होणार नाही ते ऑनलाईन डिस्कशन झाले आहे असे सांगण्यात येते..Electricity Consumer Rights : वीज बिल, खंडित पुरवठा आणि मीटर तक्रारींचा डोंगर; तरीही ग्राहक मंचाकडे वीज ग्राहकांची पाठ का?.दरम्यान, अधिवेशनातआमदारांनी विषय मांडूनही आणि मुख्यमंत्री यांनी शब्द देऊनही जिल्ह्यातील अनेक ठीकानच्या कार्यालयाचे महावितरणचे अधिकारी हप्ते पाडण्यास तयार नसल्याची तक्रार पुढे येत आहे. परिणामी नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या असून अनेक कुटुंबे अंधारात आहेत.या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष देऊन मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने आदेश देऊन प्रश्न सोडवावा,अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.स्मार्ट मीटर बसवायचे असतील तर पुढच्या वेळेस सत्ता वीसरासध्याच्या महायुती सरकारने महिलांना लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यामुळे सरकार सत्तेत आलेअसले तरी लाडक्या बहिणीच्या एसटी मोफत प्रवासासह या सुविधा सरकारला कायम देता येतील असे वाटत नाही. केवायसी एनसीएमसीकार्डच्या माध्यमातून या सेवेच्या लाभाला बऱ्याच लाडक्या बहिणी मुकल्या असून आणखी कांही लाडक्या बहिणी सरकारच्या मिळणाऱ्या मोफत सुविधांना मुकणार आहेत.ज्या व्यावसायिक घरगुती कमावत्या महिला आहेत त्यांनी स्मार्ट मीटर बसवले तर भविष्यात या सरकारला लाडक्या बहिणी सत्तेपासून रोखतील हे या सरकारने लक्षात घ्यावे अशा महिला महावितरण ग्राहकांचे म्हणणे आहे..स्मार्ट मीटर मुळे वाढीव बिल आल्याने ग्राहक थकबाकीत थकबाकीचे दहा हप्ते करून मिळावे.डिसेंबर जानेवारी महिन्यापासून येरमाळा गावात स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले. या मीटर नंतर महिन्याला दुप्पट तिप्पट बिल येत आहे. तर काही ग्राहकांचे य जुन्या मीटर वरील युनिट शिल्लक राहिल्याने आणि बिल न भरल्याने ते थकबाकीत गेले आहेत त्यांचे डिस्कनेक्शन झाले आहे. अशा ग्राहकांना थकीत बिलाचे दहा ते अधिक चालू बिल भरता यावे असे सुलभते करून द्यावे अशी मागणी ग्राहकातून होत आहे.स्मार्ट मीटरमुळे ऑनलाईन डिस्कनेक्शन झालेल्या ग्राहकांचे विद्युत पुरवठे येत्या दोन दिवसात पूर्वत करून थकबाकीचे दहा करून दिले नाही. तर गावातील दोनशे ते अडीचशे ग्राहक स्मार्ट मीटर फोडो आंदोलन करून विद्युत पुरवठा डायरेक्ट जोडतील याला सर्वस्वी जबाबदार महावितरण राहील..नितीन बारकुल शिवसेना ( उबाठा ) माजी विभाग प्रमुख येरमाळामुख्यमंत्र्यांनी हफ्ते पाडण्याचे आदेश दिले असले तरी ग्राहक घरगुती व्यवसायिक औद्योगिक आहे का शिवाय त्याने विद्युत बिल कधी कसे किती भरले याची पार्श्वभूमी तपासून किमान सत्तर टक्के वीज बिलाचे हप्ते करून देण्यात येतील. ग्राहकांच्या मागणीनुसार हप्ते करून देणे शक्य नाही.नरेंद्र रडे कार्यकरी अभियंता. महावितरण विभागीय कार्यालय धाराशिव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.