गेवराई शहरात डे-नाईट टेनिस बाॅल क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात, १ लाखाचे बक्षीस, डान्सिंग अम्पायर सोन्या दिसणार मैदानावर

गेवराईत आर. के. चषक डे-नाईट क्रिकेट स्पर्धेचा थरार
प्रथम विजेत्यास १ लाखाचे बक्षीस; सलग २० दिवस चालणार स्पर्धा
गेवराई, ता. २६ (बातमीदार) : राहुल जिजा खंडागळे मित्र मंडळाच्या वतीने आयोजित आर. के. चषक डे-नाईट टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेला रविवारी (ता. २५) अत्यंत उत्साहात सुरुवात झाली आहे. येथील दसरा मैदानावर होणाऱ्या या स्पर्धेत प्रथम क्रमांकासाठी १ लाख २ हजार २२२ रुपये, तर द्वितीय क्रमांकासाठी ५१ हजार १११ रुपयांचे भरघोस बक्षीस ठेवण्यात आले आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून सातत्याने आयोजित केल्या जाणाऱ्या या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत यंदा संपूर्ण मराठवाड्यातून २० क्रिकेट संघांनी सहभाग नोंदवला आहे. ही स्पर्धा सलग वीस दिवस चालणार असून, क्रिकेटप्रेमींसाठी ती एक मोठी पर्वणीच ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, प्रसिद्ध डान्सिंग अम्पायर सोन्या बापू हे मैदानावर पंच म्हणून दिसणार असल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
ही भव्य स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी नगरसेवक मुन्ना मोटे, अमोल पवार, राम खंडागळे, रणजित डरफे, सोनू मुळे, मंगेश उदावंत, संदीप मुळे, फैसल चाऊस, अशोक गायकवाड, माऊली वाटमोडे, विष्णू खंडागळे, विजय खंडागळे, भागवत पिसाळ आणि अजय राऊत यांच्यासह आर. के. ग्रुपचे सर्व सदस्य विशेष परिश्रम घेत आहेत.