Chhatrapati Sambhajinagar: रॉकेल मिळणार; पण ‘स्टोव्ह’ कुठून आणणार?; अनेक कुटुंबांचा प्रश्न ः एकच सिलिंडर असलेल्या गृहिणींपुढे अडचणींचा भडका

छत्रपती संभाजीनगर: ग्रामीण भागातील इंधनपुरवठा विस्कळित झाला. त्यामुळे गॅस सिलिंडर कंपन्यांनी बुकिंग कालावधी वाढवला. त्यातही सिलिंडर बुक झाल्यानंंतर ७ ते १० दिवसांनंतर डिलिव्हर होत आहे. त्यामुळे एकच सिलिंडर असणारांचे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता पेट्रोलपंपांवर रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. पण, बाजारपेठेत स्टोच उपलब्ध नाही तर रॉकेल कसे उपयोगात आणायचे, असा प्रश्न गावागावांतील गृहिणींसमोर आहे..व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने हॉटेल व्यावसायिकांना चूल किंवा ई-शेगडीचा आधार घ्यावा लागत आहे. दुसरीकडे घरगुती गॅस मुबलक असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. पण, प्रत्यक्षात नागरिकांना सिलिंडरसाठी तासन् तास उन्हात रांगा लावाव्या लागत आहेत. अनेकांना गॅस बुकिंग करण्यात अडचणी येत आहेत..काहींना बुकिंगनंतरही वेळेत सिलिंडर मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय मोठ्या प्रमाणात वाढली. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पेट्रोलपंपांवर रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, रॉकेल मिळाले तरी ते वापरण्यासाठी आवश्यक असलेले स्टोव्ह बाजारात उपलब्ध नाही. 'सकाळ'ने शहरातील बाजारपेठेत पाहणी केली असता रॉकेलवर चालणारे स्टोव्ह विक्रीसाठी दिसून आले नाहीत..जुने आहेत, पण...अनेक कुटुंबांंकडे जुने स्टोव्ह आहेत. ते अडगळीत पडले आहेत. त्यांना गंज लागला आहे. आता ते उपयोगात आणायचे म्टले तर त्यांना वाती, वायसर, पिन लागणार आहे. हे पार्टही आता बाजारात उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले. सध्या बाजारात ई-शेगडी आणि कोळशावर चालणाऱ्या शेगड्या उपलब्ध आहेत.."आमच्या दुकानात पूर्वी रॉकेल स्टोव्ह उपलब्ध होते. मात्र, आता त्याचा वापर बंद झाला. त्यामुळे कंपन्यांनीही उत्पादन थांबवले. सध्या गॅस आणि कोळशाच्या शेगड्यांचीच मागणी आहे. रॉकेल उपलब्ध झाल्यानंतर पुन्हा स्टोव्ह आणण्याचा विचार करू."- सतीश चव्हाण, व्यावसायिक"रॉकेल येणार असल्याची चर्चा ऐकून मी शहरातील अनेक दुकानांमध्ये चौकशी केली. मात्र, कुठेही रॉकेलवर चालणारा स्टोव्ह मिळाला नाही. रॉकेल आल्यानंतर मोठी गर्दी होईल. त्यामुळे आधीच शोध घेतला, पण निष्फळ ठरला."- प्रियांका वाहुळे, गृहिणी"रॉकेल येईल, पण ते वापरायचे कशात? हाच मोठा प्रश्न आहे. बाजारात स्टोव्हच उपलब्ध नाहीत. दुकानदारांकडे विचारले असता आधी रॉकेल येऊ द्या, मग पाहू, असे उत्तर मिळते."- राजू शिंदे, नागरिक.