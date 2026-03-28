छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: रॉकेल मिळणार; पण ‘स्टोव्ह’ कुठून आणणार?; अनेक कुटुंबांचा प्रश्न ः एकच सिलिंडर असलेल्या गृहिणींपुढे अडचणींचा भडका

Stove Scarcity Poses Challenge for Rural Households: ग्रामीण भागातील गृहिणींसमोर रॉकेल गॅसचा पुरवठा उपलब्ध झाल्यानंतरही मोठा प्रश्न उभा आहे – वापरण्यासाठी स्टोव्ह कुठे मिळणार?
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: ग्रामीण भागातील इंधनपुरवठा विस्कळित झाला. त्यामुळे गॅस सिलिंडर कंपन्यांनी बुकिंग कालावधी वाढवला. त्यातही सिलिंडर बुक झाल्यानंंतर ७ ते १० दिवसांनंतर डिलिव्हर होत आहे. त्यामुळे एकच सिलिंडर असणारांचे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता पेट्रोलपंपांवर रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. पण, बाजारपेठेत स्टोच उपलब्ध नाही तर रॉकेल कसे उपयोगात आणायचे, असा प्रश्न गावागावांतील गृहिणींसमोर आहे.

Related Stories

No stories found.