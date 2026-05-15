Chhatrapati Sambhajinagar: आरटीई प्रवेशाकडे अनेकांची पाठ ;मुदतवाढीनंतरही जिल्ह्यात अद्याप १ हजार ३६४ जागा रिक्त

छत्रपती संभाजीनगर: शिक्षणाचा हक्क कायदा अर्थात राइट टू एज्युकेशनअंतर्गत (आरटीई) आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन महिना उलटला. .मात्र, दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही अनेक पालकांनी प्रवेश निश्चित केले नाहीत. जिल्ह्यातील १ हजार ३६४ जागा अद्याप रिक्त आहेत. त्यामुळे आता संबंधित पालकांना पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार की दुसरी सोडत जाहीर केली जाणार, याकडे प्रवेशोत्सुक पालकांचे लक्ष लागले..बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २०१९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावरील २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध होत आहे..यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत ५४१ शाळांमध्ये एकूण ४ हजार ९११ जागा उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी तब्बल १७ हजार १८३ पालकांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले होते.अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर ४ हजार ८६६ विद्यार्थ्यांची लॉटरीद्वारे निवड करण्यात आली. मात्र, निवड झाल्यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रशासनाला दोन वेळा प्रवेश मुदतवाढ जाहीर करावी लागली. आतापर्यंत ३ हजार ५०२ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश निश्चित झाले..अनेक पालकांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणे, शाळा पसंतीतील बदल, अंतराची अडचण तसेच काही पालकांचा कमी प्रतिसाद यामुळे प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याचे सांगितले जात आहे.प्रतीक्षा यादीत असलेल्यांना आशायंदा आरटीई प्रवेशासाठी सुरवातीला शासनाने किलोमीटरची अट लागू केल्याने अर्जांची संख्या कमी होती. मात्र, नंतर ती अट रद्द करण्यात आल्याने अर्जदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. परिणामी, प्रतीक्षा यादीतील पालकांनाही प्रवेशाची आशा निर्माण झाली. आता उर्वरित जागांसाठी दुसरी सोडत जाहीर होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.