माहिती अधिकार सप्ताहाचा समारोपमाहिती अधिकार सप्ताहाचा समारोप

‘अधिकाऱ्यांनीच शिकावा माहिती अधिकार कायदा’
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १३ ः माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील तरतुदी आणि नियमांची योग्य माहिती असल्यास विहित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून देताना अडचणी येत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्याला माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. जन माहिती अधिकाऱ्यांनी अगोदर हा कायदा शिकावा, असे आवाहन राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे उपसचिव राजाराम सरवदे यांनी केले. राज्य माहिती आयोगाचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ आणि भूमी अभिलेख विभाग यांच्यातर्फे ६ ते १२ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत माहिती अधिकार सप्ताह पार पडला. या सप्ताहाचा समारोप भूमी अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे सोमवारी (ता.१२) झाला. यावेळी सरवदे बोलत होते.
यावेळी भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक संग्राम जोगदंड, उपअधीक्षक नीलेश उंडे, भूमी अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनीच्या उपप्राचार्य स्वाती लोंडे, नायब तहसीलदार आर. आर. जोहरी, कक्ष अधिकारी एम. एम. परदेशी, एस. बी. डाखोळे, सहायक कक्ष अधिकारी व्ही. डी. शिंदे, कास्ट्राईब संघटनेचे सरचिटणीस आर.एम. कांबळे आदी उपस्थित होते. तसेच भूमी अभिलेख विभागातील जन माहिती अधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते.
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महाभूमी पोर्टलवर वेळोवेळी
माहिती अपलोड ः जोगदंड
भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक संग्राम जोगदंड म्हणाले की, काही वेळा एकाच अर्जाद्वारे मोठ्या प्रमाणात माहिती मागितली जाते. भूमी अभिलेख विभागाचे अभिलेख ‘महाभूमी’ या वेब पोर्टलवर वेळोवेळी अपलोड केले जातात. वेब पोर्टलवरील माहिती वेळोवेळी अद्ययावत ठेवल्याने नागरिकांना आवश्यक माहिती मिळविणे सुलभ होते. तसेच प्रशासनाला पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने सेवा देण्यास मदत होते, असेही त्यांनी सांगितले.
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