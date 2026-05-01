Chhatraati Sambhajinagar: शहरात फक्त चार दिवसांचा रक्तसाठा; टंचाईने जीव टांगणीला, थॅलेसेमिया रुग्णांना चार ते पाच दिवसांची वेटिंग

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील विविध रुग्णालयांतून रोज चारशेहून अधिक रक्तपिशव्यांची मागणी असते. पण, पुरवठा केवळ २५० च्या आसपास होत आहे. १५० पिशव्यांची तफावत निर्माण झाली. सध्या केवळ चार दिवस पुरेल एवढाच साठा रक्तपेढ्यांकडे उरला. परिणामी, अनेक रुग्णांचे जीव टांगणीला लागले असून, थॅलेसेमिया रुग्णांना चार ते पाच दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे..पश्चिम विदर्भ-खानदेशासह मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतून शस्त्रक्रिया आणि उपचारांसाठी शहरात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढली. त्यामुळे रक्ताची मागणी-पुरवठ्यातील तफावत चिंताजनक पातळीवर पोचली. अपघातग्रस्त, शस्त्रक्रिया रुग्ण, प्रसूतीदरम्यान अतिरक्तस्राव होणाऱ्या माता तसेच थॅलसेमिया आणि ॲनिमियाग्रस्त रुग्णांना तातडीने रक्ताची गरज असते..मात्र, सध्या 'ए', 'बी' आणि 'ओ'सह सर्वच रक्तगटांचा तुटवडा जाणवत असून, काही ठिकाणी साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी, अनेक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागत आहेत. थॅलसेमिया रुग्णांसाठी परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली. नियमित रक्तपुरवठा न झाल्यास जीव धोक्यात येऊ शकतो. सध्या त्यांना चार ते पाच दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत असून, अनेकांना रक्तासाठी शहरभर भटकंती करावी लागत आहे..घाटी रुग्णालयावर वाढला ताणघाटी रुग्णालयातील शासकीय रक्तपेढीत वर्षभरात १६ ते १७ हजार रक्तपिशव्यांचे संकलन होते. दरम्यान, दरवर्षी मे जून महिन्यात तुटवडा जाणवतो. मात्र, रुग्णसंख्या वाढल्याने यावर्षी एप्रिल महिन्यातच तुटवडा निर्माण झाला. घाटीत रोज १०० ते ११० पिशव्यांची गरज असताना सध्या साठा तुटपुंजा आहे. पीआरसी, प्लाझ्मा आणि प्लेटलेट या तिन्ही घटकांची मागणी वाढली. केवळ चार दिवस जेमतेम भागेल अशी परिस्थिती आहे, असे घाटीतील विभागीय शासकीय रक्तपेढीचे प्रभारी प्रमुख डॉ. प्रमोद सरवदे यांनी सांगितले. इतर रक्तपेढ्याही चिंतेत आहेत..भीती न बाळगता पुढे या!रक्तदानासाठी कोणत्याही विशेष तयारीची गरज नसून, १८ ते ६० वयोगटातील निरोगी व्यक्ती रक्तदान करू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी भीती न बाळगता पुढे यावे, असे आवाहन आरोग्य विभाग आणि घाटीच्या रक्तपेढीचे प्रभारी प्रमुख डॉ. प्रमोद सरवदे यांनी केले. ऐच्छिक रक्तदान करणाऱ्यांनी ठरावीक अंतराने नियमित स्वेच्छा रक्तदानासाठी पुढाकार घेतला तरच या समस्येवर तोडगा निघू शकतो, असे रक्तपेढ्यांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले..शहरात का वाढली मागणी?कोरोनानंतर शहरातील रुग्णालयांची संख्या वाढली. शिवाय मुंबई, पुणे येथे ज्या शस्त्रक्रियांसाठी जावे लागत होते. त्या शस्त्रक्रियाही शहरात होऊ लागल्याने बुलडाणा, अकोला, वाशीम, जळगाव या जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून रुग्ण शहरात उपचारासाठी येतात. उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील शेतीची कामे आटोपून उपचारासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढते. त्यामुळे नियोजित शस्त्रक्रिया, नियमित उपचारातील आवश्यक रक्तपिशव्यांची मागणी रक्तपेढ्यांकडे वाढली असून रक्तसाठा जेमतेम असल्याचे रक्तपेढ्यांकडून सांगण्यात आले.