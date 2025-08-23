छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरात गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीच्या वादातून तुफान हाणामारी; तिघा भावांकडून हल्ला, एकाचा मृत्यू

Crime News: : गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीसाठी प्लॉटवरील खडी काढण्यावरून झालेल्या वादातून तीन भावांनी मिळून कुटुंबावर हल्ला करून एकाचा खून केल्याची घटना शुक्रवारी दुपारी पाऊणच्या सुमारास घडली.
Chh. Sambhajinagar
Chh. Sambhajinagarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीसाठी प्लॉटवरील खडी काढण्यावरून झालेल्या वादातून तीन भावांनी मिळून कुटुंबावर हल्ला करून एकाचा खून केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी पाऊणच्या सुमारास घडली.

