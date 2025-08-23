Chh. Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरात गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीच्या वादातून तुफान हाणामारी; तिघा भावांकडून हल्ला, एकाचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर : गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीसाठी प्लॉटवरील खडी काढण्यावरून झालेल्या वादातून तीन भावांनी मिळून कुटुंबावर हल्ला करून एकाचा खून केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी पाऊणच्या सुमारास घडली..सिडको एन-६, संभाजी कॉलनी परिसरात झालेल्या या घटनेत प्रमोद रमेश पाडसवान (वय ३८) याचा मृत्यू झाला तर प्रमोदचे वडील, मुलगा, आई गंभीर जखमी झाले. हा प्रकार झाल्यानंतर तीन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. ज्ञानेश्वर निमोणे, गौरव आणि सौरव निमोणे अशी संशयित तीन आरोपी भावांची नावे आहेत. त्यातील ज्ञानेश्वर हा मोठा भाऊ असून, गौरव आणि सौरव जुळे भाऊ आहेत. आरोपींपैकी ज्ञानेश्वरचा नुकताच साखरपुडा झाला होता..घटनेनुसार, प्रमोद पाडसवान यांचे किराणा दुकान आहे. त्यांनी संभाजी कॉलनीतील घरासमोरचा सिडकोचा भूखंड रीतसर विकत घेतल्यापासून म्हणजेच गेल्या वर्षीपासून वाद सुरू आहे. गतवर्षी हा प्लॉट घेतेवेळी त्यावर गणेश मंडळाचे साहित्य व ढोल ठेवण्यासाठी शेड होते. सिडकोने हे अतिक्रमण हटवून हा प्लॉट पाडसवान यांना हस्तांतरित केला होता. तेव्हापासून यावरून वाद सुरू होता. या जागेवर निमोणे कुटुंबाचा आधीपासूनच डोळा होता. त्यातून वाद विकोपाला गेला. या वादामुळे आपल्या जीवाला धोका असल्याच्या पाच ते सहा तक्रारी पाडसवान यांनी सिडको पोलिस ठाण्यात आतापर्यंत दिल्या होत्या. याशिवाय महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांनादेखील निवेदन दिले होते..या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी त्यांना महापालिकेने परवानगी दिली होती. तेथे बांधकामाची खडी येऊन पडली होती. गणेशोत्सव जवळ आल्याने मंडळाची तयारी सुरू झाल्याने आज खडी हटवण्यावरून निमोणे आणि पाडसवान यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. शुक्रवारी सकाळी आरोपींनी जेसीबी आणला आणि खडी हटवण्याचा प्रयत्न केला. गणेशोत्सवासाठी येथे जागा हवी असल्याचे त्यांचे म्हणणे केल्याने हा वाद मिटला. परंतु, दुपारी पुन्हा अचानक तुम्ही गणेशोत्सव साजरा करा, पण माझ्या जागेवरचे अतिक्रमणही काढा, असे प्रमोद म्हणाले..तेवढ्यात वाद वाढला. प्रमोदचे वडील वाद सोडवत असताना आरोपींपैकी गौरवने घरात जाऊन चाकू, रॉड आणत हल्ला चढवला. यात प्रमोदवर चाकूचे चार वार केले. त्यांचे वडील रमेश (वय ५९) यांच्या डोक्याला, तर मुलगा रुद्र (वय १६) याच्या छातीत आणि पायावर चाकूने वार केले. प्रमोद यांची आई मंदाबाई (वय ५२) यादेखील जखमी झाल्या. त्यांना उपचारासाठी जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे उपचारादरम्यान प्रमोदचा मृत्यू झाला तर रमेश आणि रुद्र यांची प्रकृती गंभीर आहे. निमोणे यांचेही याच भागात किराणा दुकान आहे..रुग्णालय परिसरात तुफान गर्दीघटनेची वार्ता वाऱ्यासारखी पसरली. यानंतर प्रमोदचे नातेवाईक आणि मित्र यांनी ते दाखल असलेल्या रुग्णालयात धाव घेतली. यामुळे रुग्णालय परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जमाव जमला होता. येथेही सिडको पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुंदनकुमार वाघमारे यांच्यासह पथकाने धाव घेतली. जमाव पाहता येथेही मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..प्रमोद यांच्या पत्नीला कल्पनाही नव्हतीआपल्या पतीचा या घटनेत मृत्यू झाला याची कल्पना प्रमोद यांची पत्नी रोहिणीला नव्हती. त्यांच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत आणि सुखरूप असल्याचे रोहिणीला सांगण्यात आले होते. मुलगा, सासरा, सासू हे सर्व रुग्णालयात असल्याने त्यादेखील बैचेन होत्या. प्रमोद एकुलते एक होते. त्यांना दोन मुले आहेत..Chh. Sambhajinagar: पुरातील सात पर्यटक सुखरूप; वेताळवाडीतील ग्रामस्थांनी नदीत उडी मारून दाखवली तत्परता....तर प्रमोदचा जीव वाचला असताया प्लॉटच्या वादामुळे आपल्या जीविताला धोका असल्याबाबत सहा वेळा सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. महापालिका प्रशासनालाही निवेदन दिले. परंतु, कारवाई झाली नाही. यानंतर पोलिस आयुक्तांकडेही याविषयी तक्रार केल्याचे प्रमोदच्या नातेवाइकांनी सांगितले. दोन दिवसांपूर्वीदेखील पुन्हा तक्रार दिली होती. परंतु, आरोपींचे राजकीय कनेक्शन असल्याने कारवाई होत नव्हती. जर योग्य वेळी पोलिसांनी मध्यस्थी केली असती तर ही घटना घडली नसती आणि प्रमोदचा जीवही वाचला असता..सोडू नका, यांचा खेळच संपवू प्रमोदच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की दुपारी पाऊणच्या सुमारास काशिनाथ निमोणे, त्यांची मुले ज्ञानेश्वर, गौरव व सौरव, त्यांच्या पत्नी शशिकला आणि जावई मनोज दानवे यांनी घरासमोर येत शिवीगाळ सुरू केली. आम्ही बाहेर आलो असता काशीनाथने मला धक्काबुक्की सुरू केली. प्रमोद मला वाचवण्यासाठी मध्ये पडला असता सर्वांनी त्याला मारहाण सुरू केली. त्यात प्रमोद खाली पडला. प्रमोदवर चाकूने सपासप वार करण्यात आले. मी घाबरून पळत असताना सौरव, मनोज, काशीनाथ यांनी ‘यालाही सोडू नका, याचा खेळ संपवून टाकू’, असे म्हणत मारहाण सुरू केली. सौरवने चाकूने माझ्यावर वार केला. मी खाली पडलो असता, नातू रुद्र मदतीला आला तर त्यालाही सोडू नका म्हणत त्याच्यावरही चाकू हल्ला केला. शशिकला यांनी इतरांच्या मदतीने आपल्या पत्नीलाही मारहाण केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. .तिघे ताब्यात, तिघे रुग्णालयात याबाबत सिडको पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुंदनकुमार वाघमारे यांनी सांगितले, की सौरव निमोणे, काशीनाथ निमोणे, मनोज दानवे यांना ताब्यात घेण्यात आले असून ज्ञानेश्वर निमोणे, गौरव निमोणे, शशिकला निमोणे रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांची प्रकृती ठीक होताच त्यांना ताब्यात घेतले जाईल, असे वाघमारे म्हणाले. .Crime News : मोक्का कायद्यातील फरार आरोपीला नांदगावमध्ये अटक; चेन स्नॅचिंग करणारी टोळी जेरबंद.घराच्या परिसरातही तगडा बंदोबस्तसंभाजी कॉलनीतील प्रमोदच्या घराजवळ दुकानासमोर हा प्रकार घडल्याने रस्त्यावर रक्ताचा सडा पडलेला दिसला. घटनेनंतर परिसरातील लोक तेथे येऊन जमा होत होते. अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही येथे धाव घेतल्याचे दिसून आले. सायंकाळपर्यंत येथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने येथेही बंदोबस्त देत घटना घडलेली जागा दोरी बांधून बंद केली होती. दरम्यान, याप्रकरणी शनिवारी सकाळी दहाला संभाजी कॉलनी येथून सिडको पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढण्यात येणार असून, योग्य कारवाई होत नाही तोवर मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा पवित्रा नातेवाइकांनी घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.