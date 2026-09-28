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Samruddhi Expressway Accident: डुलकी लागल्याने अपघात; आयशरचालकाचा जागीच मृत्यू

Samruddhi Expressway Accident, Vaijapur, Eicher Crash: वैजापूर तालुक्यात समृद्धी महामार्गावर पहाटे भीषण अपघात, चालकाचा मृत्यू
Samruddhi Expressway Accident

Samruddhi Expressway Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वैजापूर, : समृद्धी महामार्गाच्या बाजूला उभ्या असलेल्या वाहनाला आयशरने जोरदार धडक दिली. यात चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. २७) पहाटे पाचच्या सुमारास वैजापूर तालुक्यातील म्हस्की शिवारात घडली. पहाटेची वेळ असल्याने चालकाला डुलकी लागल्याने आयशरवरील नियंत्रण सुटल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

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