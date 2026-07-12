छत्रपती संभाजीनगर

Who was Sandu Karhale? : मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील धगधगता तारा हरपला! ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक सांडू कऱ्हाळे यांचे वयाच्या 100 व्या वर्षी निधन, निल्लोडवर शोककळा

Who Was Freedom Fighter Sandu Tukaram Karhale? : मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, आदर्श शिक्षक आणि राष्ट्रपतींकडून गौरवलेले सांडू तुकाराम कऱ्हाळे यांचे वयाच्या १०० व्या वर्षी निधन झाले. निल्लोड परिसरात शोककळा पसरली.
Sandu Tukaram Karhale Freedom Fighter Death

Sandu Tukaram Karhale Freedom Fighter Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-महेश रोडे

निल्लोड (ता. सिल्लोड) : मराठवाडा मुक्ती संग्रामात सक्रिय सहभाग नोंदवत स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाचे योगदान देणारे ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक सांडू तुकाराम कऱ्हाळे यांचे वयाच्या १०० व्या वर्षी दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनाने निल्लोडसह परिसरात शोककळा पसरली असून, एका देशभक्त, आदर्श शिक्षक आणि समाजाभिमुख व्यक्तिमत्त्वाला समाज मुकला (Nilod Sillod freedom fighter Sandu Karhale death news) आहे.

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Marathwada
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Marathwada Mukti Sangram
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