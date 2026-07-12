Who was Sandu Karhale? : मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील धगधगता तारा हरपला! ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक सांडू कऱ्हाळे यांचे वयाच्या 100 व्या वर्षी निधन, निल्लोडवर शोककळा

-महेश रोडे निल्लोड (ता. सिल्लोड) : मराठवाडा मुक्ती संग्रामात सक्रिय सहभाग नोंदवत स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाचे योगदान देणारे ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक सांडू तुकाराम कऱ्हाळे यांचे वयाच्या १०० व्या वर्षी दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनाने निल्लोडसह परिसरात शोककळा पसरली असून, एका देशभक्त, आदर्श शिक्षक आणि समाजाभिमुख व्यक्तिमत्त्वाला समाज मुकला (Nilod Sillod freedom fighter Sandu Karhale death news) आहे..सांडू तुकाराम कऱ्हाळे यांचा जन्म १० ऑगस्ट १९२६ रोजी झाला होता. त्यांनी उर्दू माध्यमातून बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर १९५३ ते १९८४ या कालावधीत शिक्षक म्हणून सेवा बजावत अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची प्रेरणा दिली. स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या योगदानाबद्दल ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी राष्ट्रपती कार्यालयाकडून त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला होता..What Action Will Tukaram Mundhe Take? बनावट दूध पावडरचे मोठे रॅकेट अन् अधिकाऱ्यांचे हात गुंतल्याचा संशय; सिन्नरमधील 'त्या' घोटाळ्याची मुंढेकडे लेखी तक्रार, काय कारवाई होणार?.देशसेवा, त्याग, प्रामाणिकपणा आणि संघर्ष ही त्यांच्या जीवनाची ओळख होती. राष्ट्रप्रेमाची भावना आणि समाजसेवेची मूल्ये त्यांनी आयुष्यभर जपली. त्यांच्या निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, विविध स्तरांतून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर रविवारी (ता. १२ जुलै) निल्लोड येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पश्चात कुटुंबीयांसह मोठा आप्तपरिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.