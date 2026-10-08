कला शिक्षक संजय खामकर यांचा सेवानिवृत्तीनिमित्त सत्कार

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उमरगा : संजय खामकर यांचा सेवानिवृत्तीनिमित्त पद्माकर हराळकर, डॉ. सुभाषराव वाघमोडे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी शाहूराज जाधव, संजय देशमुख व इतर.
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संजय खामकर यांचा
भारत विद्यालयात सत्कार
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उमरगा, ता. ८ : भारत विद्यालयातील कला शिक्षक संजय परशुराम खामकर यांचा सेवापूर्तीनिमित्त सत्कार करीत निरोप देण्यात आला.
खामकर यांनी विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना वाव देत चित्रकला, हस्तकला तसेच विविध सांस्कृतिक उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या कलात्मक व्यक्तिमत्त्वाला आकार दिला. त्यांच्या मार्गदर्शनातून अनेक विद्यार्थ्यांनी विविध कला स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले. सेवानिवृत्ती ही सेवेला पूर्णविराम नसून आयुष्याच्या नव्या पर्वाची सुरवात आहे, अशा भावना व्यक्त करत उपस्थितांनी खामकर यांना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. भारत शिक्षण संस्थेचे चिटणीस पद्माकर हराळकर अध्यक्षस्थानी होते. सहचिटणीस डॉ. सुभाषराव वाघमोडे, माजी मुख्याध्यापक शाहूराज जाधव, मुख्याध्यापक संजय देशमुख, उपमुख्याध्यापक विक्रांत मोरे, प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर दासीमे सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. दुधाराम क्षीरसागर यांनी सूत्रसंचालन केले. संजय माने यांनी प्रास्ताविक केले, तर दीपा मोरे यांनी आभार मानले.
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