Dharashiv Crime : कला केंद्राच्या छम छम मुळे पुन्हा एकाचा खुन; महाकाली कलाकेंद्राच्या न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे जिल्हाप्रशासन हातबल

येरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील कलाकेंद्राचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असुन महाकाली कला केंद्रावर तमाशा पहायला गेलेल्या एका तरुणाचा त्याच्याच मित्रानी खुन केल्याची घटना उघडकीस आली आहे, या प्रकरणी येरमाळा पोलिस ठाण्यात पाच जणाविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.मयताचे वडील भागवत मुंडे यांनी तक्रार असुन धाराशिव जिल्ह्यातील कला केंद्राच्या छम छम मुळे तिसऱ्या तरुणाचा बळी गेला आहे.जिल्हाधिकारी यांनी महाकाली कलाकेंद्राला बंदीचे आदेश देऊनही कलाकेंद्राच्या परवान्याचे प्रकरणाचं न्यायप्रविष्ट असल्याने कला केंद्रातल गैर प्रकार कधी थांबणार कधी असा सवाल केला जात आहे..बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील साळेगाव येथील ३७ वर्षीय सतीश मुंडे असे मयत तरुणाचे नाव आहे. घटनेच्या दिवशी तो आपल्या काही मित्रांसह धाराशिव जिल्ह्यातील चोराखळीच्या महाकाली कला केंद्रावर संगीतबारी पाहण्यासाठी गेला होता. मित्रांनी दारू पाजून बारी पाहण्यासाठी नेले आणि तमाशा पाहून परत जाताना जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून जीवे मारल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.आरोपीनी लाथा बुक्क्यांनी सतीश मुंडे याच्या पोटावर आणि छातीवर मारहाण केली. यातच त्याचा मृत्यू झाला.शेख आजमुद्दीन,शेख रौफ, संजय गीते, मधुकर इंगळे आणि दत्ता तोंडे अशी आरोपींची नावे आहेत,पोलिसांनी पाचही आरोपींना अटक केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक स्वप्नील भोजगुडे तपास करीत आहेत..Latest Marathi News Live Update : मतभेद विसरून विकासासाठी एकत्र या, धनंजय मुंडेंचे आवाहन.धाराशिव जिल्यातील तुळजाई, पिंजरा, साई, गौरी व कालिका पाच केंद्राचे परवाने जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी कायमस्वरूपी रद्द केले आहेत. त्यातील काही जणाच्या आदेशाला विभागीय आयुक्त यांनी स्थगिती दिली आहे.पाच कलाकेंद्र पैकी चार कलाकेंद्र बंद असुन महाकाली कला केंद्र सुरु करतानाच कांही कायदेशीर त्रुटी असल्याने महाकाली कलाकेंद्राचा परवाना नाकरण्यात आला होता. त्या विरुद्ध कलाकेंद्र मालक कोर्टात गेल्याने त्याचं न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर हे कला केंद्र सुरु आहे. यामुळे इतर कला केंद्रासोबत या कलाकेंद्रावर जिल्ह्याधिकारी यांनी दिलेला बंदीचा आदेश लागु होतं नाही..कोर्टप्रकरणा आडून महाकाली कलाकेंद्राचे बेकायदेशीर धंदे सुरुच महाकाली हे एकमेव केंद्र सुरु आहे या केंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा पोलिस अधीक्षक रितु खोखर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडेदिला आहे. मात्र निर्णय झालेला नाही.महाकाली केंद्राबाबत प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरु असुन तिथे तारीख पे तारीख सुरु आहे.जिल्हा प्रशासन मात्र कोर्ट प्रकरणामुळे हतबल झाले असुन इतर केंद्र बंद असल्याने हे कला केंद्र बेकायदेशीर रित्या नियम मोडून रात्रभर,पहाटेपर्यंत सुरु असते.श्रोत्यांची गर्दी ही मोठ्या प्रमाणात असल्याने श्रोत्यांची मनमानी पद्धतीने आर्थिक लूट केली जात असल्याचे कांही श्रोते सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.