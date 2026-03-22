Chhatrapati Sambhajinagar News: सावळदबारा शिवारात शॉर्टसर्किटमुळे आग; गहू-मका जळून खाक

जरंडी: सोयगाव तालुक्यातील सावळदबारा शिवारात शनिवारी (ता. २१) दुपारी दोनच्या सुमारास महावितरणच्या लोंबकळणाऱ्या तारांमध्ये झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. यात शेतकरी दिनकर आबाराव मोरे यांचा दोन एकर कापून ठेवलेला मका आणि दोन एकर सोंगणीला आलेला गहू जळून खाक झाला. तसेच ठिबक आणि स्प्रिंकलर सेटसह सुमारे साडेतीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले. महावितरणच्या निष्काळजीपणामुळेच हा प्रकार घडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे..सावळदबारा शिवारातील गट क्र. १०८ मध्ये दिनकर मोरे यांची शेती आहे. शनिवारी जोरदार वारा वाहत असताना विजेच्या तारा एकमेकांना घासल्या गेल्या आणि त्यातून निघालेल्या ठिणग्या थेट पिकावर पडल्या. शेजारील शेतकरी गजानन आप्पा कुल्ले यांनी हा प्रकार प्रत्यक्ष पाहिला. त्यांनी तत्काळ आरडाओरड करून ग्रामस्थांना बोलावले. शिवाय सोशल मीडियाद्वारेही ओळखीच्यांना मदतीसाठी कळविले..मात्र, वाऱ्याचा वेग प्रचंड असल्याने आगीने काही वेळातच रौद्ररूप धारण केले. ५० ते ६० ग्रामस्थांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, पण यश आले नाही. या आगीत उभ्या पिकांसह दोन स्प्रिंकलर सेट व ठिबक सिंचनाची व्यवस्था जळून कोळसा झाली. अद्याप अधिकृत पंचनामा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.."मी अनेकदा महावितरणकडे तारा लोंबकळत असल्याबाबत फोटोसह तक्रार केली होती. मात्र, अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही. आज माझ्या डोळ्यासमोर हाता-तोंडाशी आलेला घास जळून गेला. या हानीला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे."- दिनकर मोरे, पीडित शेतकरी, सावळदबारा."घटनेची माहिती मिळताच कर्मचाऱ्यांना तातडीने घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अहवाल प्राप्त होताच या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल."- श्री. राऊत, अभियंता, महावितरण, सिल्लोड .