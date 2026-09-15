((((लोगो ः सेल्फी विथ गणराया)))
----
ABD26J79425 जटवाडा रोड ः रामेश्वरनगरी होनाजीनगर सोहम कुंजीलाल कुमावत
-------
ABD26J79426 नवयुग काॅलनी ः काव्या आणि केयूर कुलकर्णी.
---
ABD26J79427 सिडको ः एन ४ येथील डॉ. अभिषेक परळीकर आणि सुलभा परळीकर.
-----
ABD26J79428 सातारा परिसर ः मनीषा देशपांडे.
-----
ABD26J79429 मुकुंदनगर ः रेल्वे गेट नं.५६ येथील ऋषिकेश पंडित, मंगेश पंडित, पुष्पा पंडित.
-------
ABD26J79431 सातारा परिसर ः रोहिदासनगर येथील ज्योती संजय पाटील, प्रणव पाटील, आर्या पाटील.
------
ABD26J79435 द्वारकानगर ः हडको एन-११ येथील मधुशा अविनाश नन्नावरे आणि अनन्या किशोर नन्नावरे.
------
ABD26J79436 क्रांती चौक ः समतानगर येथील अमर आणि राजश्री विसपुते
----------
ABD26J79437 छत्रपती संभाजीनगर ः मदन दारुंटे, संजीवनी दारुंटे, देवराज दारुंटे.
----------
ABD26J79438 सिडको ः एन ७ येथील बालाजी आणि गंगाबाई सोनटक्के.
---------
ABD26J79439 मयूर पार्क ः पुस्तकांची आरास करून बसवला गणरायासोबत देवांश केतन कुलकर्णी.
---------
ABD26J79442 सिल्लोड ः टिळकनगर येथील संतोष सरोदे, श्याम सरोदे
---------
ABD26J79444 हर्सूल ः पिसादेवी रोड अष्टविनायक पार्क येथील पूजा दिनेश पालोदकर.
-----------
ABD26J79443 बीड बायपास ः चंद्रशेखरनगर येथील वीणा अक्षय बोर्डे.
-----------
ABD26J79446 नाथनगर : सूरज कुलकर्णी, राजश्री कुलकर्णी, सुजश्री कुलकर्णी.
------------
ABD26J79448 पैठण ः यशवंतनगर येथील सुरेखा आणि रमेश पवार.
------------
ABD26J79450 छत्रपती संभाजीनगर ः संगीता आणि नवनाथ पाटील मनाळ.
----------
ABD26J79449 पिंपळवाडी (ता. पैठण) ः शिव तांबे, चतुर्थी तांबे