छत्रपती संभाजीनगर

सेल्फी विथ गणराया

सेल्फी विथ गणराया
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((((लोगो ः सेल्फी विथ गणराया))) ---- ABD26J79425 जटवाडा रोड ः रामेश्वरनगरी होनाजीनगर सोहम कुंजीलाल कुमावत ------- ABD26J79426 नवयुग काॅलनी ः काव्या आणि केयूर कुलकर्णी. --- ABD26J79427 सिडको ः एन ४ येथील डॉ. अभिषेक परळीकर आणि सुलभा परळीकर. ----- ABD26J79428 सातारा परिसर ः मनीषा देशपांडे. ----- ABD26J79429 मुकुंदनगर ः रेल्वे गेट नं.५६ येथील ऋषिकेश पंडित, मंगेश पंडित, पुष्पा पंडित. ------- ABD26J79431 सातारा परिसर ः रोहिदासनगर येथील ज्योती संजय पाटील, प्रणव पाटील, आर्या पाटील. ------ ABD26J79435 द्वारकानगर ः हडको एन-११ येथील मधुशा अविनाश नन्नावरे आणि अनन्या किशोर नन्नावरे. ------ ABD26J79436 क्रांती चौक ः समतानगर येथील अमर आणि राजश्री विसपुते ---------- ABD26J79437 छत्रपती संभाजीनगर ः मदन दारुंटे, संजीवनी दारुंटे, देवराज दारुंटे. ---------- ABD26J79438 सिडको ः एन ७ येथील बालाजी आणि गंगाबाई सोनटक्के. --------- ABD26J79439 मयूर पार्क ः पुस्तकांची आरास करून बसवला गणरायासोबत देवांश केतन कुलकर्णी. --------- ABD26J79442 सिल्लोड ः टिळकनगर येथील संतोष सरोदे, श्याम सरोदे --------- ABD26J79444 हर्सूल ः पिसादेवी रोड अष्टविनायक पार्क येथील पूजा दिनेश पालोदकर. ----------- ABD26J79443 बीड बायपास ः चंद्रशेखरनगर येथील वीणा अक्षय बोर्डे. ----------- ABD26J79446 नाथनगर : सूरज कुलकर्णी, राजश्री कुलकर्णी, सुजश्री कुलकर्णी. ------------ ABD26J79448 पैठण ः यशवंतनगर येथील सुरेखा आणि रमेश पवार. ------------ ABD26J79450 छत्रपती संभाजीनगर ः संगीता आणि नवनाथ पाटील मनाळ. ---------- ABD26J79449 पिंपळवाडी (ता. पैठण) ः शिव तांबे, चतुर्थी तांबे

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