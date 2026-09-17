छत्रपती संभाजीनगर

सेल्फी विथ गणराया

सेल्फी विथ गणराया
Published on
सेल्फी विथ गणराया --- १) ABD26J79577 सेनानगर ः मंगलबाई रमेश कांबळे. ----- २) ABD26J79578 टिळकनगर (सिल्लोड) ः वैष्णवी संदीप चव्हाण, विराज संदीप चव्हाण ----- ३) ABD26J79579 आनंदविहार (इटखेडा) ः गणपत धोत्रे ----- ४) ABD26J79580 नागेश्‍वरवाडी ः मयूरेश सचिन जाधव ----- ५) ABD26J79581 एसटी कॉलनी (सिडको एन-२) ः स्नेहलता गोरगिळे, वनमाला गोरगिळे, मधुबाला गोरगिळे, राजश्री गोरगिळे, मृण्मयी गोरगिळे, श्रीशा गोरगिळे. ----- ६) ABD26J79582 पडेगाव ः सुयश पाटील ----- ७) ABD26J79583 चिकलठाणा ः प्रकाश सराफ, संदीप पवार, गोपाल राजपूत, अंकुश हाडे. ----- ८) ABD26J79584 श्रीरामनगर ः कडुबा पावशे, हिराबाई पावशे ----- ९) ABD26J79585 औरंगपुरा ः गणरायाचा आशीर्वाद घेऊन निबंध स्पर्धेत सहभागी घेणाऱ्या आ.कृ. वाघमारे प्रशालेतील विद्यार्थिनी, शिक्षक दीपक सोनवणे. ----- १०) ABD26J79586 हडको, एन-१२ ः प्रज्वल योगेश शिंदे ----- ११) ABD26J79587 जुना भावसिंगपुरा ः साधना भदे, सचिन भदे, विराज, सानवी भदे ----- १२) ABD26J79588 पडेगाव ः स्वराज कान्हेरे पाटील ----- १३) ABD26J79589 बीड बायपास परिसर ः किशोर पाडळे, सुवर्णा पाडळे, नकुल पाडळे, राधेय पाडळे ----- १४) ABD26J79590 आलोकनगर ः ममता गुडधे, केतकी गुडधे, सुमंग गुडधे, सुनील गुडधे. ----- १५) ABD26J79591 घाटनांद्रा (ता. सिल्लोड) ः श्रीराम रेवणनाथ जोशी. ----- १६) ABD26J79592 देवगिरी व्हॅली (मिटमिटा) ः तनिष्का गायकवाड, सीमा गायकवाड, सिद्धी गायकवाड, समृद्धी गायकवाड, जयश्री गायकवाड, श्रीराम गायकवाड. ----- १७) ABD26J79593 सातारा परिसर ः राघव कन्नावार ----- १८) ABD26J79594 सुदर्शननगर (हडको) ः ओमकार संदीप ढोके ----- १९) ABD26J79595 पैठण गेट परिसर ः सचिन ढोले ----- २०) ABD26J79596 बजाजनगर ः भाऊसाहेब राजाराम शिनगारे ----- २१) ABD26J79603 ः हर्सूल ः पवन आंबेकर ----- २२) ABD26J79604 मिटमिटा ः अद्विका राठोड ----- २३) ABD26J79605 श्रीरामनगर ः अद्वैत सचिन ठोंबरे ----- २४) ABD26J79606 नंदनवन कॉलनी ः मनीषा जोशी, आशुतोष जोशी ----- २५) ABD26J79608 रचनाकार कॉलनी ः विनायक उषा लक्ष्मण सरोदे ----- २६) ABD26J79609 प्रथमेश नगरी (देवळाई रोड) ः डाॅ. पायल गवळी, डाॅ. अमेय गवळी, डाॅ. विजय गवळी, वर्षा गवळी ----- २७) ABD26J79610 देवळाई (म्हाडा कॉलनी) ः माधवी माने, शैलेश माने ----- २८) ABD26J79612 गारखेडा ः अपूर्वा पवार, संजना पवार ----- २९) ABD26J79613 नागेश्वरवाडी ः गोविंद शर्मा, विजया शर्मा ----- ३०) ABD26J79614 सिडको (एन- ४) ः राजदीप पडुळ, विराज पडूळ, राजलक्ष्मी पडूळ ----- ३१) BJJ26A02582 बाप्पा कॉम्प्लेक्स (बजाजनगर) ः मयूरेश दळवी आणि दळवी --- ३२) BJJ26A02580 सिडको वाळूज (महानगर १) ः विष्णू जाधव आणि कुटुंबीय. -- ३४) BJJ26A02592 सिडको वाळूज (महानगर २) ः नानासाहेब काकडे पाटील आणि कुटुंबीय. -- ३५) BJJ26A02586 बजाजनगर ः मोहिनी शशिकांत ढमढेरे आणि कुटुंबीय. ---- ३६) BJJ26A02590 करोडी ः सोमीनाथ नवले आणि आणि कुटुंबीय. ----- ३७) BJJ26A02588 करोडी ः देविदास गवंदे आणि आणि कुटुंबीय. --- ३८) BJJ26A02584 करोडी ः मंगेश जाधव आणि कुटुंबीय.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com