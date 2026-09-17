सेल्फी विथ गणराया
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१) ABD26J79577 सेनानगर ः मंगलबाई रमेश कांबळे.
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२) ABD26J79578 टिळकनगर (सिल्लोड) ः वैष्णवी संदीप चव्हाण, विराज संदीप चव्हाण
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३) ABD26J79579 आनंदविहार (इटखेडा) ः गणपत धोत्रे
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४) ABD26J79580 नागेश्वरवाडी ः मयूरेश सचिन जाधव
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५) ABD26J79581 एसटी कॉलनी (सिडको एन-२) ः स्नेहलता गोरगिळे, वनमाला गोरगिळे, मधुबाला गोरगिळे, राजश्री गोरगिळे, मृण्मयी गोरगिळे, श्रीशा गोरगिळे.
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६) ABD26J79582 पडेगाव ः सुयश पाटील
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७) ABD26J79583 चिकलठाणा ः प्रकाश सराफ, संदीप पवार, गोपाल राजपूत, अंकुश हाडे.
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८) ABD26J79584 श्रीरामनगर ः कडुबा पावशे, हिराबाई पावशे
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९) ABD26J79585 औरंगपुरा ः गणरायाचा आशीर्वाद घेऊन निबंध स्पर्धेत सहभागी घेणाऱ्या आ.कृ. वाघमारे प्रशालेतील विद्यार्थिनी, शिक्षक दीपक सोनवणे.
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१०) ABD26J79586 हडको, एन-१२ ः प्रज्वल योगेश शिंदे
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११) ABD26J79587 जुना भावसिंगपुरा ः साधना भदे, सचिन भदे, विराज, सानवी भदे
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१२) ABD26J79588 पडेगाव ः स्वराज कान्हेरे पाटील
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१३) ABD26J79589 बीड बायपास परिसर ः किशोर पाडळे, सुवर्णा पाडळे, नकुल पाडळे, राधेय पाडळे
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१४) ABD26J79590 आलोकनगर ः ममता गुडधे, केतकी गुडधे, सुमंग गुडधे, सुनील गुडधे.
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१५) ABD26J79591 घाटनांद्रा (ता. सिल्लोड) ः श्रीराम रेवणनाथ जोशी.
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१६) ABD26J79592 देवगिरी व्हॅली (मिटमिटा) ः तनिष्का गायकवाड, सीमा गायकवाड, सिद्धी गायकवाड, समृद्धी गायकवाड, जयश्री गायकवाड, श्रीराम गायकवाड.
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१७) ABD26J79593 सातारा परिसर ः राघव कन्नावार
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१८) ABD26J79594 सुदर्शननगर (हडको) ः ओमकार संदीप ढोके
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१९) ABD26J79595 पैठण गेट परिसर ः सचिन ढोले
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२०) ABD26J79596 बजाजनगर ः भाऊसाहेब राजाराम शिनगारे
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२१) ABD26J79603 ः हर्सूल ः पवन आंबेकर
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२२) ABD26J79604 मिटमिटा ः अद्विका राठोड
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२३) ABD26J79605 श्रीरामनगर ः अद्वैत सचिन ठोंबरे
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२४) ABD26J79606 नंदनवन कॉलनी ः मनीषा जोशी, आशुतोष जोशी
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२५) ABD26J79608 रचनाकार कॉलनी ः विनायक उषा लक्ष्मण सरोदे
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२६) ABD26J79609 प्रथमेश नगरी (देवळाई रोड) ः डाॅ. पायल गवळी, डाॅ. अमेय गवळी, डाॅ. विजय गवळी, वर्षा गवळी
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२७) ABD26J79610 देवळाई (म्हाडा कॉलनी) ः माधवी माने, शैलेश माने
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२८) ABD26J79612 गारखेडा ः अपूर्वा पवार, संजना पवार
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२९) ABD26J79613 नागेश्वरवाडी ः गोविंद शर्मा, विजया शर्मा
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३०) ABD26J79614 सिडको (एन- ४) ः राजदीप पडुळ, विराज पडूळ, राजलक्ष्मी पडूळ
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३१) BJJ26A02582 बाप्पा कॉम्प्लेक्स (बजाजनगर) ः मयूरेश दळवी आणि दळवी
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३२) BJJ26A02580 सिडको वाळूज (महानगर १) ः विष्णू जाधव आणि कुटुंबीय.
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३४) BJJ26A02592
सिडको वाळूज (महानगर २) ः नानासाहेब काकडे पाटील आणि कुटुंबीय.
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३५) BJJ26A02586 बजाजनगर ः मोहिनी शशिकांत ढमढेरे आणि कुटुंबीय.
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३६) BJJ26A02590
करोडी ः सोमीनाथ नवले आणि आणि कुटुंबीय.
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३७) BJJ26A02588
करोडी ः देविदास गवंदे आणि आणि कुटुंबीय.
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३८) BJJ26A02584
करोडी ः मंगेश जाधव आणि कुटुंबीय.